我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待重量級科技股財報 那指創新高

快看世界／全美生活成本最低城市在德州 27萬可買房

加州再撥近8億3000萬治理遊民 洛縣近4億

洛杉磯訊
加州政府再次撥款8.27億美元治理遊民問題(California Governor臉書）
加州政府再次撥款8.27億美元治理遊民問題(California Governor臉書）

加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）於10月29日聯合宣布，將再次撥款8.27億美元的加州資金，用於建立新的住房、避難所及支援遊民的服務，其中洛縣獲資近4億。

根據加州政府新聞稿，這筆資金將發放給37個區域受助單位，覆蓋全州100個地方社區及組織，以加強應對遊民問題的資源支援。州政府指出，這筆資金的使用將受到嚴格的問責機制與報告要求的監管，以確保資金有效使用，並可以追蹤和衡量其成果。「加州前所未有地加強了解決遊民問題的力度」，紐森表示。

加州已對住房和遊民問題投入了前所未有的資源，累計投入達400億美元幫助社區建設更多住房，並提供270億美元以協助社區治理遊民問題。此次撥款屬於加州的「遊民住房、援助和預防」（HHAP）補助計劃的一部分，該計劃提供靈活的補助資金，支持社區為遊民創建永久性住房、租金和入住協助、個案管理服務及租金補助等。

紐森在洛杉磯市中心宣布此次撥款，洛杉磯市地方官員共同出席。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）指出，這筆追加資金反映了近年來官員們在應對遊民危機方面的努力。貝斯的辦公室也提供了資金分配的詳細信息，其中洛杉磯縣獲得3.8036億美元，河濱縣（Riverside）獲得2135萬美元，聖伯納汀諾縣（San Bernadino）獲得1182萬美元。

貝斯表示，「解決無家可歸問題的唯一方法就是攜手合作，實施能夠展現成果的綜合解決方案。HHAP計劃對我們在洛杉磯的成功至關重要，也幫助我們多年來首次減少了遊民人口。我感謝紐森州長及州政府的合作夥伴，攜手讓遊民脫離街頭，並以危機所需的緊迫性為他們提供住房。」

遊民 加州 洛杉磯

上一則

紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪

下一則

洛杉磯縣G提案 助亞裔爭取公平代表權

延伸閱讀

紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪

紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪
加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名

加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名
紐約洋基大戰加州道奇 世界大賽逼著兩州州長對賭

紐約洋基大戰加州道奇 世界大賽逼著兩州州長對賭
紐約洋基大戰加州道奇 逼著兩個最大咖賭客拿這個押注

紐約洋基大戰加州道奇 逼著兩個最大咖賭客拿這個押注
新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案

新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案
ABX2-1法案過關 紐森盟友未支持

ABX2-1法案過關 紐森盟友未支持

熱門新聞

洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31

超人氣

更多 >
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺
佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救
亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉