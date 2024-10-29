紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪

聖伯納汀諾警方拘捕嫌犯。（San Bernardino Police Department提供）

針對南加內陸地區的聖伯納汀諾市持續高發暴力犯罪 ，加州 州長紐森（Gavin Newsom）29日宣布一項新計畫，將調派加州公路巡警（CHP）協助該市警局應對市區暴力犯罪和盜竊問題，增強當地執法力量，為社區創造更安全生活環境。

聖伯納汀諾市近年的暴力犯罪率幾乎是全州平均的兩倍，兇殺率更是全州平均的三倍。此外，車輛盜竊率在全州排名前列，並伴隨非法街頭賽車 等交通違規活動的增長。州長宣布計畫中包括地面和空中執法單位的加入，針對非法街頭賽車、車輛盜竊以及暴力幫派活動。CHP將提供額外的調查支援，以打擊有組織犯罪，收繳非法槍枝並防範槍枝暴力。

聖伯納汀諾市警局局長古德曼（Darren Goodman）表示，這項合作將對降低暴力犯罪帶來深遠影響。他指出，「我們的社區應該感到安全且受到保護，與CHP的合作將進一步強化警方的執法工作，讓犯罪率持續下降。」

此外，加州公路巡警在奧克蘭（Oakland）、舊金山（San Francisco）和貝克斯菲爾德（Bakersfield）的類似打擊犯罪行動，已取得顯著成效，超過3200名嫌犯被逮捕，追回近3000輛被盜車輛，並查獲大量非法槍枝和毒品。2023年，州府撥款超過2億6700萬美元支持全州55個地方執法機構，打擊有組織零售盜竊，逮捕超過1萬名嫌犯，並追回價值超過4600萬美元的被盜物品。