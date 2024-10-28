北美華人會計師協會32周年慶 精英雲集拜登送祝福

聯邦眾議員趙美心（左四）為協會頒發認證證書。（記者劉子為/攝影）

北美華人 會計師協會27日在工業市（City of Industry）太平洋棕櫚度假酒店（Pacific Palms Resort）舉辦32周年慶。各級民選官員、專業人士及商業菁英齊聚，總統拜登 也送來祝福信。到場賓客們一齊享受頂級佳餚與精彩節目，共同回顧協會的輝煌歷史，展望未來的光明前景。

會長張青在致詞中回顧協會32年成就，特別強調協會在疫情期間積極提供社區服務，包括線上會計師交流和多場公益講座。他提到，協會促進美國與亞太地區的專業合作，成為全美最具影響力的專業團體之一。張青感謝會員的支持，並寄望2025-2026屆會長汪光中能帶領協會再創佳績。張青表示，從2021年起，每月舉辦全美會計師線上交流活動，促進華人會計師在全美範圍的聯繫和成長。去年10月，還在拉斯維加斯舉辦亞太華人會計師合作論壇，吸引來自台灣、大陸、香港、澳門及加拿大的專業人士與會，共同探討合作機遇。

即將於2025年1月1日接任會長的汪光中在演說中，感謝張青的領導和奉獻，稱其為榜樣，並表示將延續協會的蓬勃發展與各項專業服務。他強調，未來會和新團隊繼續努力，拓展多元化會務，提供正能量。

總統拜登及國稅局局長沃菲爾（Danny Werfel）分別發來賀信與視頻，祝賀協會32周年慶圓滿成功。拜登在賀信中表示，北美華人會計師協會的活動展示美國多元文化與專業精神。不僅促進財經領域的專業發展，更為社區成員提供必要支持和教育。沃菲爾則感謝協會在促進納稅人教育及推廣財稅知識方面的貢獻，「協會是國稅局的重要合作夥伴，在改善稅務系統及提升納稅人互動方面發揮關鍵作用」。

聯邦眾議員趙美心親臨現場，她盛讚北美華人會計師協會對華人社區的長期貢獻，並感謝協會提供的專業支持。她回顧了與協會的合作歷程，從她擔任加州 平等化委員會稅務官員起，就一直與協會保持密切合作。她特別強調協會在疫情期間的重要作用，包括為當地醫院、警局和第一線人員提供防護用品，並協助企業申請PPP和EIDL貸款，幫助它們渡過危機。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在發言中肯定協會促進台美兩地企業交流的努力，他說，「協會的工作對華人企業來美發展至關重要，我們誠摯歡迎協會每年率團訪問台灣，深化雙方的合作」。

加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲等民選官員，也紛紛到場致詞或發來視頻祝賀，並向協會頒發認證證書，表彰其對社區的傑出貢獻。

在盛大的晚宴上，協會不僅回顧過去一年的歷程，還對多位榮譽會員如張德芝和施啟祥進行紀念和表彰。現場節目豐富多彩，美味佳餚與精彩表演相輔相成，抽獎環節更是將氣氛推向高潮，慶典在歡樂與感恩的氛圍中圓滿結束。