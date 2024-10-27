好市多會費調漲 有辦法賺回來

好市多黑鑽卡會員享多種優惠福利。（Costco網頁）

金融和投資諮詢公司The Motley Fool報導，屬於會員制的大宗商品零售商好市多 （Costco ），須註冊會員才能入店購物。線上（Costco.com）購物無須會員資格，然部分商品仍僅限會員購買，且非會員須支付5%附加費。儘管好市多會費今年起調漲至65美元到130美元不等，然消費者若使用得當，仍有機會「賺回」會費。

好市多有兩種會員，金星卡（Gold Star）會員年費65美元，黑鑽卡會員（Executive）多一倍為130美元，但黑鑽卡會員可獲得購物的2%現金回饋，對經常在店內購物的消費者來說相較划算。若每年消費超過3250美元，便可賺回超過65美元回饋，年消費6500美元，可賺取130美元現金回饋，等於免除會費。

消費者可能會覺得「每年在好市多花費6500美元可能嗎？」事實上若大部分時間在那消費，答案是肯定的。假設一年去好市多36趟，每趟消費150美元，即5400美元。只要有一次購買電視、筆電、家具等大額商品，即可達到6500美元門檻。年底在好市多購買佳節禮品，也可能花費超過1000美元。此外，透過好市多旅遊（Costco Travel）購買度假商品也可達到此目標。大部分會發現這些額外花費是自然發生，而非刻意。

若每月僅去一次好市多，每次花費250美元，一年約3000美元支出。在這種情況下申辦黑鑽卡會員仍有意義，只要一次消費額度較大，即可超過3250美元門檻。

如果能未能透過黑鑽卡會員提供的現金回饋福利賺取全額會費，也不必過於在意，好市多會員資格仍有其價值。除食品雜貨和居家必需品優惠價格外，還提供其他眾多福利，包括價格合理的眼鏡與眼睛檢查、輪胎購買終身保養、經濟實惠的上門安裝服務、禮卡折扣，與低成本、高品質汽油等。

若在好市多購物時使用合適的信用卡 ，還能額外賺取點數或獎勵。部分信用卡可提供高達200美元現金回饋，且在好市多購物時，可享受無限制的2%現金獎勵等。