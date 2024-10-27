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南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

洛杉磯訊
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

一份針對嘉信理財公司（Charles Schwab Corp）、美國銀行（BOA）和Unchained Trading的訴狀稱，洛杉磯一對華裔長者夫婦的銀行帳戶被詐騙，損失超過1850萬美元；案件涉及一場精心策畫的騙局，巨額錢財被轉移到加密貨幣交易所，之後消失匿跡。

根據一份10月23日遞交至加州地方法院的民事訴狀，84歲的勞倫斯·劉（Lawrence Liu，音譯）和76歲的妻子劉玲玲（Ling-Ling Liu，音譯） 稱，2024年中期，「一系列災難性事件讓他們陷入危機，穩定的生活被徹底顛覆」。

理財資訊平台ThinkAdvisor報導指出，今年7月，騙子從這對年長夫婦的嘉信投資組合中清算了許多長期持有的股票，並在接下來的幾個月，將超過2950萬美元的存款轉移到其他金融機構。騙局還涉及從被害人的美國銀行帳戶向金融機構Unchained轉帳2200萬美元，其中1850萬美元被轉換為比特幣，並被嫌疑人迅速提取走。

訴訟指出，劉氏夫婦平日生活十分簡樸，但他們在德美利證券（TD Ameritrade）（現為嘉信理財的一部分）持有帳戶數十年，擁有價值數千萬美元的龐大投資組合。今年5月，嘉信理財收購德美利證券後，老人的帳戶被轉移到嘉信理財，他們認為，「嘉信理財內部人士，可能是德美利證券的員工或轉入嘉信理財的員工，」利用被害人的信任，導致詐騙發生。

案件顯示，今年7月，劉先生在嘉信理財網站上查看帳戶信息時，電腦上收到一條彈出消息，警告這些帳戶已被盜用，並受到來源不明的攻擊，信息指示他立即聯繫嘉信理財，確保帳戶安全。當天，劉先生與一位自稱是嘉信理財代表的人溝通，後者討論劉氏夫婦的持股情況，並提供只有嘉信理財內部人士才知道的機密信息。

被害人表示，不確定詐騙者是否是嘉信理財內部人士，或與內部人士合作，也不知道嘉信理財或其前身德美利證券，是否遭受過未公開的數據洩露，這才導致案件發生。案發期間，被害人與詐騙者打了幾次電話，討論當事人必須採取什麼措施保護財產，對方指示劉氏夫婦需轉出所有的嘉信理財資產。

訴狀指出，基於對嘉信理財的信任，劉先生允許對方訪問自己的電腦，詐騙者將被害人的嘉信理財和美國銀行帳戶聯上，並轉移資金；詐騙者進一步說服從未投資過加密貨幣的被害人，在Unchained開設帳戶，並將美國銀行帳戶與Unchained帳戶聯線。今年9月，FBI介入調查案件，Unchained帳戶現金餘額退還給被害人，但截至彼時，劉氏夫婦已損失至少1850萬美元。

嘉信理財發言人24日向ThinkAdvisor 表示，他們對被害人的遭遇表示同情，希望犯罪分子繩之以法；並指出，嘉信理財的任何人都沒有參與被指控的行為，被害人授權嘉信理財發出的每一筆電匯，都轉入劉氏夫婦控制的帳戶。截至發稿前，美國銀行、Unchained對此案尚未發表置評。

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