完勝Costco 這類商品在山姆俱樂部有折扣且選擇多

山姆俱樂部提供各種不同禮卡。（取自ABC電視台畫面）

金融和投資諮詢公司The Motley Fool報導，儘管全國通膨放緩，然不少地區物價仍高，購買禮卡（gift cards）可能是不少消費者對抗通膨選擇之一。許多人會至山姆俱樂部（Sam's Club）或好市多 （Costco）購買，該公司分析，基於以下三個原因，在山姆俱樂部購買禮卡的好處可能優於好市多。

首先是山姆俱樂部禮卡選項更豐富。報導指出，好市多網站在某個地區提供約76種禮卡，包括Moe's Southwest Grill、西南航空、Domino's和Uber等，也販售當地商店提供的禮卡，可用性取決於所在的郵遞區號。

與此同時，山姆俱樂部線上銷售400多種禮卡，一些選項與好市多重疊，但有好市多沒有的星巴克 （Starbucks）、H&M和PetSmart等。該店也有Old Navy、Gap、Banana Republic等服裝零售店禮卡。相比之下好市多並無服裝店禮卡選項。若使用山姆俱樂現金回饋信用卡 購物，還可省更多費用。

其次，山姆俱樂部禮卡面額較小。報導指出，好市多較小額禮卡選項不多，但好處是一次可省十元至30元等金額。山姆俱樂部可購買小額禮卡，如該店提供Domino's不同面額禮卡，價值45元的禮卡售價42.98元，價值75元售65元，價值100元售75元。而好市多只有售價74.99元，獲得價值100元禮卡一種選項，若只想在Domino's花50元，則不必購買大額禮卡。

山姆俱樂部購買禮卡還有「可郵寄實體禮卡」的好處。好市多很少會將實體禮卡郵寄至買家，除非至線下購買。山姆俱樂部也有許多線上禮卡選項，但有些可郵寄實體卡，如可郵寄星巴克40元禮卡組合（四張十元卡）等。因此，若打算用禮卡作為小禮物，年底佳節分送給學校老師等，在賀卡中夾著一張實體卡，可能比夾著一張列印出的條碼更好。

山姆俱樂部還接受所有重要信用卡，不若好市多僅接受Visa卡付款。消費者可透過不同需求，至不同的商店選購這些禮卡。