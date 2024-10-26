華人導演電影《定向》獲獎 創作靈感成長經歷

電影《定向》獲翠貝卡電影節三項提名。（受訪者提供）

洛杉磯華人 導演盧鋅浩（Xinhao "Violet" Lu），以成長經歷為靈感創作的電影新片《定向》（Deep Into the Forest），10月25日（周五）在美國電影學會電影節（AFI Fest）展映，這部作品此前已提名並摘獲多個國際電影節獎項。

影片講述中國南方一名定向越野運動員，即將參加全國錦標賽，但因賽前過度訓練導致跟腱舊傷復發。主人公在榮譽與傷勢之間艱難選擇，他對不人道的集體主義產生強烈抵觸，最終做出令人吃驚的決定。

這部電影的主演王傑克（Jack Wang），曾出演斬獲奧斯卡7項大獎的《奧本海默》（Oppenheimer），此番與盧鋅浩合作的影片《定向》，先後榮獲今年休士頓國際電影節白金雷米獎、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）Moving the Spotlight單元三項提名，並獲得超過七個國際電影節的提名。

對導演而言，《定向》電影中的男主角是另一個時空的自己，盧鋅浩在家鄉廣東中山求學時，也是一名定向越野運動員。作品回顧成長經歷的同時，探討華人父母望子成龍、成鳳背後的殘酷真相。不少華裔 年輕人看完電影後表示共鳴，「父母希望子女成才，逼迫我們做不想做的事，其實我們的內心非常痛苦，就像電影中的主人公一樣，很想反抗成為真正的自己。」

導演盧鋅浩從小熱愛電影，長大後義無反顧地投身充滿挑戰的好萊塢，作為一名華人導演，他克服文化語言的障礙，幾年來執導過多種風格的電影，新作品《定向》如今取得成就，是多年努力的回報。值得一提的是，這部在洛杉磯拍攝的作品，場景布置完全是中國南方的城市。導演與美術指導、攝影討論眾多方案，並從中國帶來道具，最終還原的場景，讓觀眾以為電影就是在中國南方取景拍攝。

盧鋅浩的另一部作品《紅色人》（Red Man），聚焦華裔雜技演員後台故事的黑色幽默短片電影，全片10分鐘只有一個固定機位的長鏡頭。這對導演來說是個很大的挑戰，每個演員的走位必須十分精確，任何環節出現問題， 一切都要重新來過。《紅色人》最終在第27屆洛杉磯短片國際電影節獲得最佳實驗電影獎，影片集中表達新、老華裔在美國的困境。

除電影外，盧鋅浩還同洛杉磯Avo Media影視公司合作，執導目前風靡好萊塢的豎屏短劇，他指出，大部分短劇公司的投資方都來自中國，「這是一個冉冉上升的朝陽產業，許多好萊塢電影公司都投身短劇製作的熱潮中，超過上億人每天都在看豎屏短劇。」盧鋅浩至今已執導四部短劇，其中由Avo Media公司製片的《My Accidental Alpha’s Desire》一劇已有超過百萬的播放量，最近更是上了平台熱播榜第一名。