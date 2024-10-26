我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

MLB／弗里曼寫世界大賽紀錄 曾經歷兒子重症 許願被三振3億次

華人導演電影《定向》獲獎 創作靈感成長經歷

記者邵敏／洛杉磯即時報導
電影《定向》獲翠貝卡電影節三項提名。（受訪者提供）
電影《定向》獲翠貝卡電影節三項提名。（受訪者提供）

洛杉磯華人導演盧鋅浩（Xinhao "Violet" Lu），以成長經歷為靈感創作的電影新片《定向》（Deep Into the Forest），10月25日（周五）在美國電影學會電影節（AFI Fest）展映，這部作品此前已提名並摘獲多個國際電影節獎項。

影片講述中國南方一名定向越野運動員，即將參加全國錦標賽，但因賽前過度訓練導致跟腱舊傷復發。主人公在榮譽與傷勢之間艱難選擇，他對不人道的集體主義產生強烈抵觸，最終做出令人吃驚的決定。

這部電影的主演王傑克（Jack Wang），曾出演斬獲奧斯卡7項大獎的《奧本海默》（Oppenheimer），此番與盧鋅浩合作的影片《定向》，先後榮獲今年休士頓國際電影節白金雷米獎、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）Moving the Spotlight單元三項提名，並獲得超過七個國際電影節的提名。

對導演而言，《定向》電影中的男主角是另一個時空的自己，盧鋅浩在家鄉廣東中山求學時，也是一名定向越野運動員。作品回顧成長經歷的同時，探討華人父母望子成龍、成鳳背後的殘酷真相。不少華裔年輕人看完電影後表示共鳴，「父母希望子女成才，逼迫我們做不想做的事，其實我們的內心非常痛苦，就像電影中的主人公一樣，很想反抗成為真正的自己。」

導演盧鋅浩從小熱愛電影，長大後義無反顧地投身充滿挑戰的好萊塢，作為一名華人導演，他克服文化語言的障礙，幾年來執導過多種風格的電影，新作品《定向》如今取得成就，是多年努力的回報。值得一提的是，這部在洛杉磯拍攝的作品，場景布置完全是中國南方的城市。導演與美術指導、攝影討論眾多方案，並從中國帶來道具，最終還原的場景，讓觀眾以為電影就是在中國南方取景拍攝。

盧鋅浩的另一部作品《紅色人》（Red Man），聚焦華裔雜技演員後台故事的黑色幽默短片電影，全片10分鐘只有一個固定機位的長鏡頭。這對導演來說是個很大的挑戰，每個演員的走位必須十分精確，任何環節出現問題， 一切都要重新來過。《紅色人》最終在第27屆洛杉磯短片國際電影節獲得最佳實驗電影獎，影片集中表達新、老華裔在美國的困境。

除電影外，盧鋅浩還同洛杉磯Avo Media影視公司合作，執導目前風靡好萊塢的豎屏短劇，他指出，大部分短劇公司的投資方都來自中國，「這是一個冉冉上升的朝陽產業，許多好萊塢電影公司都投身短劇製作的熱潮中，超過上億人每天都在看豎屏短劇。」盧鋅浩至今已執導四部短劇，其中由Avo Media公司製片的《My Accidental Alpha’s Desire》一劇已有超過百萬的播放量，最近更是上了平台熱播榜第一名。

熱愛現實主義題材的導演盧鋅浩，接下來計畫拍攝一部聚焦華裔長者的長片作品，片名初定「漫漫良夜」，「我已經寫好劇本大綱，主角就是漸漸老去的第一代華人移民，我希望依靠電影的力量，真實展現他們的生活，讓更多人關注美國華裔群體。」

電影導演盧鋅浩（左二）現場工作照片。（受訪者提供）
電影導演盧鋅浩（左二）現場工作照片。（受訪者提供）
盧鋅浩（左四）在翠貝卡電影節與其他電影工作人員合影。（受訪者提供）
盧鋅浩（左四）在翠貝卡電影節與其他電影工作人員合影。（受訪者提供）

華裔 洛杉磯 華人

上一則

銀髮樂齡展／福全健保：選擇適合華裔長者健保計劃

下一則

銀髮樂齡展／SCAN長康健保 專注華裔長者需求

延伸閱讀

台導演談吳慷仁登陸：代表台灣文化力量 擴散出去

台導演談吳慷仁登陸：代表台灣文化力量 擴散出去
觀影說劇／吳謹言再扛復仇大旗 首演殺手很興奮

觀影說劇／吳謹言再扛復仇大旗 首演殺手很興奮
雅典的出租車司機

雅典的出租車司機
楊謹華剛奪金鐘獎 挑戰戶外教百人瑜珈「有點害羞」

楊謹華剛奪金鐘獎 挑戰戶外教百人瑜珈「有點害羞」
葉珂嫌棄陶喆歌「今天妳要嫁給我」 與Angelababy有關

葉珂嫌棄陶喆歌「今天妳要嫁給我」 與Angelababy有關
吳謹言再扛復仇大旗…「春花焰」導演：她第一次演殺手很興奮

吳謹言再扛復仇大旗…「春花焰」導演：她第一次演殺手很興奮

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅