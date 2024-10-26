南加女子皮膚又癢又痛 原因竟在租屋空調

Clayman在社媒平臺上分享她的經歷以及得病的症狀（TikTok用戶autumnclaymann）

一名居住在洛杉磯 的女子近日遭遇罕見皮膚病困擾，如同灼傷般疼痛，甚至因此蒙受1萬美元的經濟損失；而原因來自她家裡的空調，空調中的黑色霉菌導致她全身性真菌感染。

今年2月，29歲的Autumn Clayman搬入洛杉磯的一間新公寓。然而，幾週後，她開始感到臉部出現燒灼感，皮膚浮現紅印，並逐漸蔓延至全身的濕疹。 「我晚上根本睡不著，因為皮膚癢得厲害，全身像被火燒過一樣，嚴重影響了生活。」她的眼睛也時常發癢，感覺極度疲憊且情緒低落，過敏症狀越來越嚴重。

起初，她懷疑是飲食問題，嘗試禁食某些食物，希望找到病因，但情況並未改善。到了6月，她的病情惡化，開始懷疑是否與居住環境有關。於是，她在男友家住了兩週，期間症狀顯著減輕，這讓她確信問題源自她的公寓。為了找出真相，她花費780美元進行霉菌檢測 ，結果顯示兩部空調設備中均存在黑色霉菌，而這些空調一直為她的公寓提供冷氣。 黑色霉菌常生長在潮濕的環境中，如漏水、冷凝或洪水後的地方。

根據克利夫蘭診所（The Cleveland Clinic）的報告，黑色霉菌會引發免疫反應，加重過敏症狀，如打噴嚏、咳嗽、鼻塞和眼睛刺癢。雖然大多數人接觸黑色霉菌不會引發重病，但對免疫系統較弱的人而言，可能導致全身性真菌感染，出現疲勞、肌肉疼痛、胸痛、體重減輕及哮喘樣症狀。

檢測結果出爐後，房東 向她道歉，並在她返回公寓前進行了兩次大掃除。然而，空調清洗後，她搬回公寓僅一天，症狀便再度復發。 「8月份我搬回去，結果第二天症狀又出現了。住在那裡對我的身心和工作造成了嚴重影響，我無法再待下去了。」她表示，房東同意解除租約，她隨後在幾天內搬離該公寓。

由於霉菌孢子透過空調在室內擴散，導致大部分家具受污染，她不得不更換家具、衣物，加上皮膚治療和霉菌檢測的總花費已達1萬美元。 「我扔掉了餐桌、椅子、控制台、梳妝台、地毯和所有有縫隙的東西。」她無奈地說，「光是經濟損失和丟棄物品的費用就已超過1萬美元，這還不包括重新購置家具的費用。」