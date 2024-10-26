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銀髮樂齡展／安森藍十字解讀明年聯邦健保大變動

記者張宏/洛杉磯即時報導
Blue Cross的華裔市場銷售經理蕭立揚在26日的樂齡健康展上介紹2025聯邦健保福利重大變動。 （記者張宏/攝影）
Blue Cross的華裔市場銷售經理蕭立揚在26日的樂齡健康展上介紹2025聯邦健保福利重大變動。 （記者張宏/攝影）

在26日舉行的銀髮樂齡健康展上，安森藍十字健保公司（Anthem Blue Cross）華裔市場銷售經理蕭立揚介紹2025聯邦健保福利重大變動。

65歲及以上長者聯邦醫療保險(Medicare) 紅藍卡年度轉換期於即日開始至12月7日結束，保戶可以調整現有紅藍卡相關健保計劃，新計劃會在明年1月1日生效。 2025年作為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，對耆老將有重大影響。

他表示，2025年開始，處方藥年度自付額從目前的$545上調為$590，增加了近$45。另一項重大變化就是取消了「甜甜圈洞」，並降低年度自付上限。長者自付藥物費用只要達到2000美元，就無需再支付該年度任何承保藥物費用。藥物改革對用藥比較昂貴的病人是一個好消息，他們最多只需要支付2000美元，實際支付遠低於2000美元。但如果用藥不多的人們，反而發現藥費增加了。

對於保險公司來說，明年平均成本會提高兩倍。以前所有會員的1%會消耗掉15%資源，明年開始會消耗高達30%的資源。

隨著更多人進入災難性承保費部份，對保險公司來說會導致費用成本提高三倍，因為政府把財務負擔轉嫁到保險公司和藥廠，同樣會轉嫁給消費者。

安森藍十字明年會把第三四層的昂貴藥物挪到低費用部分，希望藉此幫助會員節省藥物費用，同時也提供各種教育課程將其透明化，讓會員了解。

在使用率前20名藥物中，安森藍十字2025年處方級多數都是第一二級，費用低廉。建議大家看一下使用藥物在各保險公司年度通知的變化，這是重要文件，紀錄現在福利和明年的區別，可和自己保險經紀聯繫比對。

BlueCross的華裔市場銷售經理蕭立揚（左）和得獎者合影。 （記者張宏/攝影...
BlueCross的華裔市場銷售經理蕭立揚（左）和得獎者合影。 （記者張宏/攝影）

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保

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