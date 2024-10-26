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道奇晉級慶祝引衝突 警方催淚彈驅散人群

洛杉磯訊
道奇隊晉級在即，東洛杉磯球迷上街慶祝遭警方以催淚瓦斯驅散，引發執法爭議和社區抗議。（取材至cbsla電視台）
道奇隊晉級在即，東洛杉磯球迷上街慶祝遭警方以催淚瓦斯驅散，引發執法爭議和社區抗議。（取材至cbsla電視台）

道奇隊將晉級世界大賽之際，洛杉磯球迷們在10月20日湧上街頭歡慶，卻遭到警方在施放催淚瓦斯驅散引發爭議。當地居民紛紛指控洛縣警局濫用暴力，而警方回應基於公共安全所採取的必要行動。

多位受害的東洛杉磯居民在23日下午召開記者會，對洛杉磯縣警局的執法過當行為表達強烈不滿。他們展示了在現場拾獲的催淚瓦斯彈殼，指出警方在未經事先警告的情況下就施放催淚瓦斯，強行中斷了原本和平的慶祝活動。一位居民憤怒地表示，這是赤裸裸的不公，他們要求警方向社區做出解釋。

從航拍畫面看到，20日下午約10時，亞特蘭大大道與奧林匹克大道交叉路口聚集了大量慶祝的民眾，但他們很快就遭到警方以催淚瓦斯驅離，導致人群四處逃散。一位名叫基尼奧斯（Lorraine Quiñones）的教師兼母親表示，社區需要的是保護，而不是被執法部門視為威脅對象。

社區服務組織成員基洛斯（Gabriel Quiroz Jr.）經歷這次事件。他回憶道，當催淚瓦斯釋放時，他的眼睛立即感到劇烈刺痛，不停地咳嗽，不得不趕緊用手摀住臉部。據他透露，許多社區居民至今仍受到催淚瓦斯的影響，甚至有幾名兒童因此需要住院治療，無法正常返校上課。

根據民眾拍攝的影片也顯示，事發前現場氣氛十分熱烈，不同年齡層的道奇球迷們揮舞著隊旗歡慶，部分車輛在道路中央表演「燒胎」，夜空中煙火綻放。洛杉磯縣警局在聲明中指出，為了防止場面失控，他們首先封閉了數個路口。現場有數百輛車輛出現危險駕駛行為，包括「燒胎」和「甩尾」等動作，這些行為嚴重危及公共安全。

警局聲明進一步說明，為了維護治安，警局與CHP多次發出疏散命令，並設立防線驅離群眾。在此期間，有人向警員和巡警投擲石塊、冷凍水瓶及煙花，這迫使警方不得不採取行動。整個混亂場面直到深夜11時30分左右才逐漸平息。基洛斯認為，這次事件凸顯了東洛杉磯警局長期以來對社區的不當執法作為，他稱這是系統性執法暴力的縮影，並呼籲大家必須團結起來要求改革。

社區成員們表示，如果道奇隊在世界大賽中奪冠，他們仍然會舉行慶祝活動，同時也呼籲警方能採取更為理性、和平的執法方式，以避免類似事件再次發生。

洛杉磯 道奇 世界大賽

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