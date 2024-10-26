銀髮樂齡展／長青保險：慎選健保計劃看到十年後

講者邱文齡（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯世界日報主辦的「2024銀髮樂齡生活展」於26日周六在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，長青保險（Green village Insurance）負責人邱文齡詳盡介紹2025年醫療保險 的重要改變，指導長者和家屬靈活運用保險計畫。

她首先針對聯邦紅藍卡 （Medicare）的基本結構進行講解，說明紅藍卡涵蓋四個主要部分，即A、B、C和D部分。其中，A部分包括住院、療養院和臨終醫療，B部分則涵蓋門診、化驗和救護車等非住院醫療。

她特別提醒民眾需小心臨終醫療計畫（hospice care），部分機構會利用患者簽署此計畫賺取額外收入，參加者急診時可能受限。此外，邱文齡提醒，紅藍卡的A和B部分並非全額免費，住院有自付額，B部分僅涵蓋80%門診費用，若無白卡（Medicaid）補助，則需自行負擔差額。

紅藍卡C部分也稱優惠計畫（Medicare Advantage），邱文齡介紹了不同的醫療網選項，如HMO和PPO。她解釋道，HMO計畫將參保者限制於特定的醫療網內，需要家庭醫生轉診才能就醫，而PPO則靈活不受限，但保費 較高。她指出，越來越多長者選擇優惠計畫，但需謹慎選擇，避免日後醫療服務受限。