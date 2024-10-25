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州務卿辦公室敦促選民盡早投票

記者王若然／洛杉磯市即時報導
加州副州務卿康庫克（Joe Kocurek）向加州選民介紹目前投票的注意事項。（視頻截圖）
加州副州務卿康庫克（Joe Kocurek）向加州選民介紹目前投票的注意事項。（視頻截圖）

2024年大選日僅剩10天，少數族裔媒體（EMS）25日邀請公關事務副州務卿（Deputy Secretary of State for Communications）康庫克（Joe Kocurek）向加州選民介紹投票注意事項，敦促選民盡早投票。

康庫克介紹，選民現在就可以投票，方式包括郵寄選票，親自到投票站投票或將填好並簽字的選票放進選票回收箱中。郵寄選票的民眾還可以上網追蹤他們的選票狀態，網址為：https://california.ballottrax.net/voter/ 該網站還可以查詢寄給自己的選票的目前狀態。想要親自前往投票站投票的選民，可以在該網址查詢住家附近的投票站：https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place

康庫克特別提醒，選民在郵寄選票時，要在信封背面簽名，這樣有助於選務人員確認選票的真實性。郵寄選票的信封是提前付好款的。選民郵寄的選票，只要郵戳是在11月5日及以前，並在11月12日以前寄到的，均為有效選票。

在加州若此時還想註冊為選民進行投票，可以在親自前往投票站進行。目前網上註冊選民和郵寄註冊日期均已截止。

若選民對投票有任何疑問，可以撥打加州選民熱線，英文熱線800-3458683，中文熱線800-3392857。熱線電話還可以為選民提供相應語言的提案、候選人信息。其他語言的服務熱線可以至該網站查看：https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines

康庫克表示，目前一個挑戰是敦促年輕人去投票。年輕人的生活方式距離手機、電腦較近，讓他們郵寄選票或親自投票或將選票扔進投票箱，他們或許並不適應。

對於選票上不同語言的翻譯，康庫克介紹，選務處有合作的翻譯公司，並且有流程保證翻譯的準確性。但他也坦承，有時會接到投訴翻譯的問題。

對於選舉進程，康庫克介紹，唱票主要由各縣選務處進行，他們保證選票是有效的，唱票結果出來後，再匯報給加州政府，加州政府再做認證。

康庫克再次提醒民眾，一定要早投票，不要等到最後匆忙進行，以免意外發生。

投票 庫克 加州

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