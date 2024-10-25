互惠財富集團千人峰會 保險業商機多潛力大

互惠財富千人峰會，總裁Tiffany Xu（左五）與嘉賓合影。（主辦方提供）

美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）舉辦為期三日的「全球財富博覽會暨家族財團高峰會」，日前在洛縣聖蓋博市的Sheraton酒店落幕，多位政商要員以及社會名流共襄盛舉，吸引近1500名來賓參加。

此次年度盛典匯聚行業精英，共同探討和分享成功經驗，邀請政界、金融保險、地產、投資、健康、教育等領域的資深專業人士。互惠財富創辦人Tiffany Xu強調創新與合作的重要性。她表示，全球保險業在未來具有巨大的發展潛力，並鼓勵大家在快速變化的市場環境中，保持敏銳商業嗅覺。

本次博覽會不僅為與會者提供了豐富的專業交流機會，也帶來了一場視聽盛宴。華語樂壇巨星杜德偉帶來了精彩表演，現場氣氛達到高潮。

年會還邀請到數十位致力於促進華人 社區發展的政界領袖。加州 財務長馬世雲（Fiona Ma），前加州參議院少數黨領袖夏樂柏（Bob Huff）參議員及夫人何美媚，聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding） ，亞凱迪亞市議員鄭博仁（Paul Cheng），亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang）， 加州參議員Bob Archuleta及社區代表Kyle Miller Cypress ，核桃市議員伍立倫（Allen L. Wu）的代表Arthur Wu ，蒙特利公園市前市長林達堅博士、核桃市前市長秦振國（Eric Chin）等多位政界要員親臨現場，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）則專門為集團總裁Tiffany Xu頒發賀狀。

出席活動的社區領袖，還有美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、橙縣華人商會基金會會長及中美會計師協會理事長Mary Lin、美國華人社團聯合會監事長趙林、南加大 專院校聯盟會長李珊、理事長Lisa Liu、副會長Jessica Liu、中美會計師協會會長桑菁、創始會長李豪。