我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

聖地牙哥青年文化大使 校園展現台灣文化魅力

聖地牙哥訊
聖地牙哥Design39 Campus中學10月20日舉行文化節，FASCA聖地牙哥分會青年文化大使熱情參展。（橙僑中心）
聖地牙哥Design39 Campus中學10月20日舉行文化節，FASCA聖地牙哥分會青年文化大使熱情參展。（橙僑中心）

海外青年文化大使協會聖地牙哥分會(FASCA-SD)10月20日參加Design39 Campus中學的文化節活動，展現台灣豐富且亮麗的文化。這場活動是多元文化的慶典，FASCA-SD在其中扮演了宣揚台灣文化的使者。

在Design39 Campus中學台灣家長設置的攤位上，來訪者品嚐了各式台灣著名小點心及波霸奶茶，這些美味飲食迅速吸引了眾多參加者的關注。除了美食之外，FASCA-SD還展示台灣多項童玩，並提供參觀者有趣的體驗。參觀的大人及小孩踴躍體驗扯鈴、踢毽子，以及充滿童年回憶的彈珠台遊戲，經由親身體驗更加瞭解台灣童玩的箇中樂趣。

諮詢導師柳靜娟表示，這次文化節為FASCA-SD青年文化大使提供實踐文化交流的絕佳機會。透過像扯鈴、踢毽子、彈珠台這些親身體驗活動，提供當地社區以一種有趣且有意義的方式，來接觸台灣的文化。看到青年文化大使們不僅學習台灣的文化，還能積極與他人分享，非常令人欣喜。

FASCA青年文化大使肩負文化外交的使命，透過領導力與服務來宣揚台灣豐富的傳統與文化，進而加強臺美社區之間的聯繫與交流。經由這些互動性強且充滿樂趣的活動，FASCA成功營造出學習與文化共享的氛圍，充分體現了FASCA領導力與服務的核心價值，同時讓參與者也留下深刻印象，激發參與者對台灣文化的欣賞與嚮往。

FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟(後排左二)帶領青年文化大使推廣台灣文化。（...
FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟(後排左二)帶領青年文化大使推廣台灣文化。（橙僑中心）
FASCA-SD青年文化大使向參觀者紹台灣。（橙僑中心）
FASCA-SD青年文化大使向參觀者紹台灣。（橙僑中心）

聖地牙哥

上一則

持學生簽證做自媒體 恐涉非法打工

下一則

互惠財富集團千人峰會 保險業商機多潛力大

延伸閱讀

劉嘉玲辣穿透視裝 強調梁朝偉不可以管「一管就散」

劉嘉玲辣穿透視裝 強調梁朝偉不可以管「一管就散」
北韓援俄參戰惹議 南韓召見俄大使「表達遺憾」

北韓援俄參戰惹議 南韓召見俄大使「表達遺憾」
聖地牙哥加大 全美首創必修氣候變遷課程

聖地牙哥加大 全美首創必修氣候變遷課程
俄駐美鷹派大使任期結束將返國 時值俄美最敵對狀態

俄駐美鷹派大使任期結束將返國 時值俄美最敵對狀態
美前大使證實 台軍在密西根國民兵格雷林營密訓

美前大使證實 台軍在密西根國民兵格雷林營密訓
美前大使：台軍隊在密西根國民兵全域作戰中心受訓

美前大使：台軍隊在密西根國民兵全域作戰中心受訓

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊