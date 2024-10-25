Mindy Yeh參選上聖谷水區理事 保障清潔水源合理水費

Mindy Yeh參選上聖谷水區理事（受訪者提供）

Mindy Yeh宣布參選上聖蓋博 谷水區（Upper San Gabriel Valley Water District）第2區理事，希望能夠為社區提供更好的水資源管理和透明的決策過程。她強調，保障居民的清潔水源和合理的水費是她的首要任務，同時，應像管理家庭預算一樣謹慎使用公款，而不是用於為理事提供奢侈福利。

Mindy Yeh表示，她的競選政綱重點在於確保水區的運作更加透明，並加強與社區居民的溝通。她還指出，應讓更多居民知道水資源的使用情況，以及水區在水資源保護和分配上的決策過程。當前的氣候變化和加州 的乾旱挑戰，使得有效管理水資源成為當務之急。

她希望能帶領水區建立長期規劃，促進推動水資源循環利用項目，以節約水資源。同時，她呼籲進一步探討水費結構，確保公平合理、可負擔。

Mindy Yeh還提到，她希望能夠提高社區對水資源保護的意識，並通過教育項目增強民眾對水資源保護的了解。她相信，社區的參與和意識提升是解決水資源問題的關鍵。

她是羅斯密市的長期居民，從事地產經紀20多年，也有會計背景，積極參與聖蓋博、天普 市和南巴沙迪那等地的社區活動。

Mindy Yeh目前正積極展開競選活動，並呼籲社區居民支持為上聖蓋博谷帶來有前瞻性的變化和改善。目前她已經獲得水區三位理事的支持。如若當選，她將是水區的首位華裔女性理事。