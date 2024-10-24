UCLA「遊民」教授又發聲 校方報復被休假

UCLA的一名教師此前發影片表示，由於低薪不得不離開原本的住所成為「遊民」。（Daniel McKeown）

洛杉磯加大 （UCLA ）的一名教師近日在社交媒體平台TikTok上發布了一段影片，自曝因為薪水低付不起房租，不得不離開原住所成為「遊民」。這段影片迅速在網上走紅引發廣泛討論。然而，這名教師最新發言指稱，校方因此對其打擊報復並強迫他休假。

UCLA的天文物理學講師丹尼爾·麥基翁（Daniel McKeown）在影片中表示，他的年薪僅有7萬元，無法負擔學校所在Westwood地區的高昂房租，因此不得不搬出原來每月租金 2500美元的公寓。根據租房網站 RentCafe 的數據，Westwood 的平均月租金已飆升至3700美元，超出了麥基翁的經濟能力範圍。

本週，麥基翁在TikTok上發布了另一段影片，稱UCLA 對他進行了「報復」。「他們在未經我允許的情況下，取消了我這個秋季學期教授的所有課程。」他指控UCLA物理系主任 Stuart Brown對他公開薪酬進行了報復。

麥基翁還透露，學校給了他三個選擇：休假、被指派其他工作，或是返回校園面對面授課，儘管他目前住在距學校100多哩外的聖地牙哥。然而，在他尚未做出決定之前，學校便已經替他做出了選擇，取消了他所有的課程。

麥基翁對UCLA 領導層，特別是物理系的管理方式提出了嚴厲批評。他呼籲學校應該給予講師們符合洛杉磯生活水準的薪資，讓他們不至於被迫在其他地方兼職教課，緩和經濟壓力。麥基翁還表示，他希望加州州長紐森（Gavin Newsom）能夠介入，調查 UCLA 的薪酬問題，並改善講師們的工作條件。

自從搬出公寓後，麥基翁目前借住在朋友家中，並試圖在學校附近尋找可負擔房。他目前居住在距學校數小時車程的地方，只好將所有課程轉為線上授課。