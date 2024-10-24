我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

UCLA「遊民」教授又發聲 校方報復被休假

洛杉磯訊
UCLA的一名教師此前發影片表示，由於低薪不得不離開原本的住所成為「遊民」。（Daniel McKeown）
UCLA的一名教師此前發影片表示，由於低薪不得不離開原本的住所成為「遊民」。（Daniel McKeown）

洛杉磯加大UCLA）的一名教師近日在社交媒體平台TikTok上發布了一段影片，自曝因為薪水低付不起房租，不得不離開原住所成為「遊民」。這段影片迅速在網上走紅引發廣泛討論。然而，這名教師最新發言指稱，校方因此對其打擊報復並強迫他休假。

UCLA的天文物理學講師丹尼爾·麥基翁（Daniel McKeown）在影片中表示，他的年薪僅有7萬元，無法負擔學校所在Westwood地區的高昂房租，因此不得不搬出原來每月租金2500美元的公寓。根據租房網站 RentCafe 的數據，Westwood 的平均月租金已飆升至3700美元，超出了麥基翁的經濟能力範圍。

本週，麥基翁在TikTok上發布了另一段影片，稱UCLA 對他進行了「報復」。「他們在未經我允許的情況下，取消了我這個秋季學期教授的所有課程。」他指控UCLA物理系主任 Stuart Brown對他公開薪酬進行了報復。

麥基翁還透露，學校給了他三個選擇：休假、被指派其他工作，或是返回校園面對面授課，儘管他目前住在距學校100多哩外的聖地牙哥。然而，在他尚未做出決定之前，學校便已經替他做出了選擇，取消了他所有的課程。

麥基翁對UCLA 領導層，特別是物理系的管理方式提出了嚴厲批評。他呼籲學校應該給予講師們符合洛杉磯生活水準的薪資，讓他們不至於被迫在其他地方兼職教課，緩和經濟壓力。麥基翁還表示，他希望加州州長紐森（Gavin Newsom）能夠介入，調查 UCLA 的薪酬問題，並改善講師們的工作條件。

自從搬出公寓後，麥基翁目前借住在朋友家中，並試圖在學校附近尋找可負擔房。他目前居住在距學校數小時車程的地方，只好將所有課程轉為線上授課。

UCLA 洛杉磯加大 租金

上一則

沿街跟蹤綁架11歲女孩 鄰居大吼一聲嚇走惡男

下一則

洛杉磯弒親兄弟服刑35年 檢察長申請假釋或重見天日

延伸閱讀

布碌崙86街反建遊民所帳篷 遭遊民闖入索要食物

布碌崙86街反建遊民所帳篷 遭遊民闖入索要食物
肯恩縣議會批准埋碳計畫 環團質疑

肯恩縣議會批准埋碳計畫 環團質疑
州府撥款3400萬元 助內陸帝國清理遊民營地

州府撥款3400萬元 助內陸帝國清理遊民營地
新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案

新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案
ABX2-1法案過關 紐森盟友未支持

ABX2-1法案過關 紐森盟友未支持
避免限制創新 紐森否決AI安全法案

避免限制創新 紐森否決AI安全法案

熱門新聞

CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

2024-10-21 13:35

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福