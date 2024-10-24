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華裔老闆阻止背書總統候選人 洛杉磯時報編輯辭職抗議

洛杉磯訊
洛杉磯時報今年不支持任一位總統候選人。(Pexels)
洛杉磯時報今年不支持任一位總統候選人。(Pexels)

11月5日大選迫在眉睫，南加各界暗潮湧動包括新聞媒體。洛杉磯時報社論版編輯日前抗議辭職，原因是報社華裔老闆阻止背書總統候選人。

根據KTLA5、CNN等媒體的綜合報導，洛杉磯時報社論編輯Mariel Garza日前宣布辭職，以抗議報社老板黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）阻止編輯部為賀錦麗背書。Garza表示，「辭職是因為我想明確表示，我不同意保持沈默。在危險時刻，誠實的人需要站出來，這就是我站出來的方式。」

作為加州發行量最廣的報紙之一，洛杉磯時報不支持總統候選人的決定，引發人們對潛在政治干預的質疑。自2008年支持歐巴馬（Barack Obama）以來，該報社每次選舉都會支持一位總統候選人，但在今年即將到來的11月大選中，報社老板黃馨祥決定不支持任一位總統候選人，此舉讓編輯Garza決定辭職。

Garza指出，報社撰寫一系列社論，關於川普對民主社會有多危險、他不適合擔任總統、以及他威脅要把敵人關進監獄，接下來就該表明支持誰當選總統，這是合乎邏輯的下一步。「我們在一篇又一篇的社論中指出，川普不應該當選為總統。」Garza表示，對於加州這樣的深藍州，報社的支持可能不會影響該州的選舉結果，但賀錦麗是自雷根（Ronald Reagan）以來該州第一位總統候選人，Garza認為自己有責任「無論如何，都要說出良心話。」

回應這起事件，黃馨祥在X發帖表示，報社編輯委員會有機會起草一份針對每位候選人，在選舉期間的所有積極和消極政策的事實分析，有了這些明確且無黨派的信息，讀者就可以決定誰有資格擔任未來四年的總統。「編委會沒有按照建議走這條路，而是選擇保持沈默，我接受他們的決定。」

據悉，黃馨祥2018年以5億美元的價格收購洛杉磯時報，任期以來一直飽受爭議，包括裁員以及與工會的談判。報社前員工也曾指責黃馨祥過去幹預新聞編輯室的決策，包括阻止編輯人員在2020年民主黨初選中支持Elizabeth Warren。「哥倫比亞新聞觀察」（Columbia Journalism Review）的Sewell Chan表示，黃馨祥在洛杉磯時報瀕臨破產時拯救了它，他非常尊重黃馨祥，並指出老板進行干預需要更好地溝通，避免造成「不必要的猜測，即加州的主要報紙對賀錦麗有嚴重的懷疑」。

根據報導，川普競選團隊迅速將洛杉磯時報沒有支持賀錦麗的事實，作為她「不勝任這份工作」的例子廣為宣傳。一些媒體稱，副總統因沒有得到家鄉最大報紙的支持「受到打擊」，也有人稱洛杉磯時報不支持候選人的決定「令人遺憾」。

洛杉磯 賀錦麗 加州

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