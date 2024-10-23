此「市政經理」非那「市政經理」 洛縣選務局回應譯文沒錯

赫喬治及其支持者23日在聖蓋博市議會前集會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市議員候選人之一赫喬治（Jorge Herrera）被質疑中文選票「候選人陳述」職業欄翻譯風波持續。洛杉磯 縣選務局近日覆信聖蓋博市議會，表示選務局是根據聖蓋博市府遞交的資料，經過專業人員翻譯的，沒有錯誤。赫喬治23日召開新聞發布會，稱自己信任洛縣 選務局的譯文，否認了翻譯有誤的傳聞。

由洛杉磯縣選務局刊發的，赫喬治中文選票的候選人陳述文件上，有職業一欄，上面用中文印著「市政經理」，而選票的英文版本職業一欄則為「municipal manager」。在中文環境中，「市政經理」為「city manager」，是市政府很重要的一個公職，而赫喬治實際上曾是垃圾處理公司「Republic Services」的「municipal manager」，雖然中文也可以譯為「市政經理」，但與主持市府日常事務的「市政經理」相差甚遠。

在數個華人團體在市議會上發言指出該中文職稱嚴重誤導華人選民後，聖蓋博市書記官（city clerk）Sharon F. Clark17日致信洛杉磯縣選務局，稱赫喬治提交給市府的候選人資料時，市府並未接納其「municipal manager」的職稱，而是接受了「municipal sales manager」，請求洛杉磯縣採取任何措施在選票上正確反應赫喬治的職業，消除民眾對其職業的誤解。

對此，洛杉磯縣選務局22日回覆了聖蓋博市府的信件，該機構「選舉信息與準備部」經理Alex Olvera表示，洛杉磯縣選務局接收並翻譯的「候選人陳述」是來自聖蓋博市府。這份資料經由聖蓋博市府的「公共審查」（public review）的，而聖蓋博市府提交給洛縣選務局的，赫喬治候選人陳述中的職業一欄就是「municipal manager」。洛杉磯縣接到聖蓋博市書記官的來信後，再次與選務局翻譯官進行確認，翻譯無誤，不會採取任何措施更改。Alex Olvera表示，選務局的中文翻譯是持有執照的翻譯公司完成的，並再次經由選務局翻譯官審核通過。

那麼聖蓋博市府聲稱已經拒絕的「municipal manager」又是如何出現在洛縣選務局印刷的選票中的呢？赫喬治在23日記者會上解釋，當他遞交資料給聖蓋博市府時，市府更改的是他選舉人資料中「designated occupation」的職稱，而選舉人陳述中的職稱並未更改。當再次被問及「municipal manager」翻譯成「市政經理」是否妥當時，赫喬治回答，「我信任洛杉磯縣選務局的翻譯。」

在當天的記者會上，赫喬治及其妻子，以及數名赫喬治的支持者出現在聖蓋博市議會門前，他們舉著「停止誹謗，公平公正」，「停止濫用職權，捍衛社區正義」等標牌。赫喬治介紹，他從來沒有在候選人陳述中或任何場合說過自己是市政經理。

對於此前一次活動中，海報上將其職稱印為「現任市議員」一事，他表示，當時海報上寫的是中文，他看不懂。但當他意識到職稱有錯誤時，聯繫活動主辦方要求更正，主辦方也已發道歉郵件給市府，並保證五位在職市議員都知曉此事。這件事已經過去好幾個月，不知為何最近又有人在市議會上發言提起。