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南加大專校友會重陽送暖 保健中心長者歡樂滿懷

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
長者們臉上洋溢著笑容，觀賞精彩表演、收到精美禮物，一起共度佳節，都讓他們感受到滿滿的關懷與歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
長者們臉上洋溢著笑容，觀賞精彩表演、收到精美禮物，一起共度佳節，都讓他們感受到滿滿的關懷與歡樂。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會延續20年的重陽敬老傳統，10月23日上午在愛滿地日間保健中心舉辦敬老關懷活動，為逾百位長者獻上節慶祝福。活動現場不僅準備精美禮品、安排精彩表演，更獲味全公司贊助伴手禮，場面溫馨熱鬧。

影音：記者張庭瑜／拍攝

南加州大專校友會會長吳典龍表示，這是校友會連續第20年舉辦重陽敬老活動。過去活動多在Arcadia社區中心舉行，今年特別選擇前往愛滿地日間保健中心，將關懷直接送到長者們身邊。他說：「我們希望藉由這樣的活動，讓長者感受到來自社會的溫暖和尊重，也感謝味全公司與眾多校友的支持與捐贈，讓活動更加豐富。」

活動召集人、2018年理事長何沛嫄則表示，此次場地選擇源於疫情期間的創新嘗試。她指出，校友會在2021年首度改至日間保健中心探訪，當時限於防疫規定無法與長輩們相聚，仍堅持將祝福與禮物送達。2022年在時任召集人、現任會長吳典龍建議下，延續此模式前往Arcadia日間保健中心舉辦活動，獲得長者們熱烈迴響。

當日節目精彩紛呈，主辦方特別邀請歷屆大專盃卡拉OK比賽冠軍齊聚獻唱。其中包括1999年男子/雙人組冠軍、2007年會長羅再陵，2022年女子組冠軍、現任第二副會長曾翔瑜，2016年男子組冠軍、淡江大學理事禁盛冲，以及2023年男子組、2024年雙人組冠軍、蒙羅維亞獅子會會長劉國磊等。眾人以國、台、英、粵語經典歌曲為長者獻唱，吳典龍與何召集人更帶領全場齊唱「手牽手」，最後以「好好愛我」的大合唱為活動畫下圓滿句點。

愛滿地日間保健中心負責人洪榮洲指出，參與活動的長者們看到精彩的歌舞表演和豐富的禮品，都顯得格外歡欣鼓舞，「校友會的愛心讓長者非常開心，表演節目精采，禮物也很實用，大家都非常感激。」除了精心安排的表演節目，主辦單位還準備了紅包、按摩坐墊等逾50份精美禮品供抽獎，讓長者們度過一個歡樂難忘的重陽佳節。何沛嫄說：「今年我們決定將愛心帶到愛滿地，未來會繼續推廣這樣的關懷活動，讓更多長者感受到社會的溫情。」

活動進行到高潮時，主辦方還特別準備了令人期待的抽獎環節，眾多精美的獎品讓現場充滿...
活動進行到高潮時，主辦方還特別準備了令人期待的抽獎環節，眾多精美的獎品讓現場充滿了緊張與興奮的氣氛。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會重陽敬老大合照。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會重陽敬老大合照。（記者張庭瑜/攝影）
現場準備了豐富多樣的伴手禮，琳瑯滿目的禮品吸引了眾多長者的目光。（記者張庭瑜/攝...
現場準備了豐富多樣的伴手禮，琳瑯滿目的禮品吸引了眾多長者的目光。（記者張庭瑜/攝影）
活動現場，歷屆卡拉OK比賽的冠軍歌手們以精彩的演出，透過演唱多首經典國、台、英、...
活動現場，歷屆卡拉OK比賽的冠軍歌手們以精彩的演出，透過演唱多首經典國、台、英、粵語歌曲，為長者們帶來歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
洪榮洲表示，這次活動讓長者們非常開心，不僅有豐富的表演節目與精美的禮物，還有趣味...
洪榮洲表示，這次活動讓長者們非常開心，不僅有豐富的表演節目與精美的禮物，還有趣味十足的抽獎環節，長者們都感到滿心歡喜，感受到來自社會各界的關懷與溫暖。（記者張庭瑜/攝影）

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