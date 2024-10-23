世報銀髮樂齡展 千元好禮等您來

500份伴手禮袋，於活動開始時發放，先到先得，送完為止。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」，將於本周六(10/26)在洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧舉辦，活動從上午10時開始。主辦單位精心準備了500份伴手禮袋於活動開始時發放(先到先得，送完為止)，現場還規劃了免費健檢專區、健康講座和多家健保 商家的攤位展出，同時也準備價值超過千元的好禮大抽獎，所有現場聽眾皆可參與每場講座之間的抽獎，獲取健康知識，滿載好禮而歸。

秉持著生活本源、健康自然的目標，致力於回饋社區民眾，提供長輩們最新的健康及保險相關資訊，自2019年以來，世界日報第五年舉辦「銀髮樂齡生活展」。今年活動現場將設立免費健康檢查站(僅限10/26場)，健檢項目包括血壓測量、體重指數(BMI)測量、情緒測試和認知功能檢查，讓與會者對自身健康狀態有更完善的認識。

2025年作為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，對耆老將有重大影響。此次活動，由長青保險、USC Arcadia Hospital、角聲醫療中心、安森藍十字、SCAN Health、福全健保和Forest Lawn福樂紀念公園的專業菁英主持的七場專題講座，從上午持續到下午，提供銀髮族如何選擇適合自己的健保計劃、2025紅藍卡健保變動及藥物保險的重大改變、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍、白卡、補充計畫等全面解析，以及生前規劃好處知多少等與銀髮族健康生活息息相關的實用資訊。

此外為聽眾朋友們助興，每場講座之間也將穿插好禮大抽獎環節，獎項包括太子牌靈芝膠囊、花旗蔘片、花旗蔘茶組等，以及由南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）提供的$50大華超市禮卡，德成行蔘福禮遇組，還有包括九陽破壁免濾多功能豆漿機、電子鍋和成田家電的多功能料理鍋、食物料理機等多項禮品，總價值超過千元。活動結束前也將發放由李錦記贊助的調味雞汁(送完為止)，活動免費參加、免費停車，歡迎大家一同共襄盛舉。 「銀髮樂齡生活展」活動諮詢熱線323-268-4982，分機600。