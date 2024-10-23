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洛杉磯交通局試運行隱藏武器偵測系統

洛杉磯訊
洛杉磯大都會交通局在聯合車站（Union Station）推出掃描系統，偵測乘客隱藏的武器。（Metro）
洛杉磯大都會交通局在聯合車站（Union Station）推出掃描系統，偵測乘客隱藏的武器。（Metro）

洛杉磯大都會交通局（Metro）23日在聯合車站（Union Station）推出掃描試行系統，偵測乘客隨身攜帶的隱藏的武器，防範暴力事件。

Metro在新聞發佈會向公眾展示了這項技術。該偵測系統可以在聯合車站的B/D線入口根據人流量，偵測一定數量的乘客是否秘密地攜帶了武器。如果系統偵測到有人挾帶武器，Metro保安或執法人員將對其進一步搜查。Metro表示，該試行項目將在12月底完成，屆時再決定是否擴大應用至其他站點。Metro官員表示，該系統提供了「有效，非侵略性的篩查辦法」，監測隱藏的威脅。

Metro系統安全和執法副主管蓋摩（Robert Gummer）介紹，「從去年開始，公共交通系統逮捕持有武器者的數量翻了一倍。」「我們對此問題嚴肅對待，我們認為嘗試這些技術是提升系統安全性的第一步。」Metro系統今年迄今共逮捕了152個武器持有者。

該項試行項目共將試驗三種偵測系統，每種分別試行幾周。蓋摩表示，這項技術是「免費的」。他表示，紐約、拉斯維加斯、舊金山的交通系統也探究了隱藏武器偵測技術。

Metro董事局也呼籲採取這樣的技術手段。今年9月，Metro開始在監控上安裝武器識別軟體，來偵測亮出來的武器。

由於捷運和巴士上的傷人案和殺人案頻發，Metro面臨來自居民、乘客、民選官員的施壓，因此採取了多項措施來提升公共安全，包括派更多執法人員，增加更多捷運「大使」，提升視頻分析技術和監控技術，在北好萊塢站試行刷卡出站等。

蓋摩還透露，Metro也在試行毫米微波監測技術，類似於在機場、政府部門入口的安全檢查。該技術利用電磁波探測可能藏在衣物裡面的武器。

今年9月，Metro的一輛巴士被歹徒劫持，一名乘客死亡。該事件發生後，Metro董事局要求加速增設安檢設備。洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn），她也是Metro董事會成員，責令保護乘客不受武器侵害。洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）也責令加速武器偵測技術的實施。

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