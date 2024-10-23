全球海外倉合作組織洛杉磯成立 跨境電商關鍵基礎設施

全球海外倉合作組織18日在洛杉磯成立。（記者張宏／攝影）

深圳市跨境電子商務協會18日攜手美國國際物流協會、美國電商 物流聯合會等和跨境物流企業，共同發起成立全球海外倉合作組織（美國）。此舉應運全球化浪潮，跨境電商成為中國企業走向世界的重要通道，凸顯了海外倉作為跨境電商的關鍵基礎設施。

深圳市跨境電商協會會長王馨表示，全球海外倉合作組織成立的目的是通過整合全球資源，優化跨境物流鏈條，提升物流效率和服務質量，為跨境電商企業提供更加便捷高效和可靠的物流解決方案。在全球化大背景下，跨境電商為中國企業提供發展機遇。一方面，中國產品通過跨境電商平台走向世界，拓寬了國際市場，家電、3C電子、服裝和廚房用品等民生百貨是中國出口的主項。另一方面，跨境電商也推動中國製造業轉型升級和品牌出海。但隨著跨境電商的快速發展，也面臨著物流成本高、配送效率低、合規難度大等挑戰。

她說，今天跨境電商不再是單打獨鬥的時代，需要大家聚集在一起。跨境物流是保障跨境電商穩定運營的關鍵環節。海外倉作為跨境物流的重要組成部分，能夠縮短配送時間、降低物流成本、提升客戶體驗。特別是加強海外倉的建設和管理，對於推動跨境電商的可持續發展具有重要意義。

美國電商物流聯合會會長羅豪表示，這次成立海外倉合作組織反應當地華人 物流業的需求，把中美資源打通，攜手合作，提高海外倉在美國的效率，減少跨境電商壁壘。通過這次合作，加強國際合作與交流，共同應對跨境電商面臨的挑戰，推動全球電商市場的繁榮發展。