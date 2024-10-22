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州府撥款3400萬元 助內陸帝國清理遊民營地

河濱訊
警方與河濱當地遊民交流。（Riverside CHP提供）
警方與河濱當地遊民交流。（Riverside CHP提供）

南加內陸帝國（Inland Empire）最近獲州府撥款超過3400萬元，用於清理當地遊民營地。這是州長紐森（Gavin Newsom）月前向地方政府施壓，要求各地在解決社區遊民問題上「沒有任何藉口」（no more excuses）後的進一步行動。這筆資金將為河濱縣和聖伯納汀諾縣的四個營地遊民提供庇護收容，協助獲得永久住房和所需服務。

據悉，撥款來自加州10億元的「營地解決基金」（Encampment Resolution Fund），其中約7億3700萬元已用於全州範圍內的109個專案。據估計，這些資金幫助了超過2萬888人擺脫無家可歸狀況。最新撥款預計將助3364名居住營地的遊民，並為其中1565人提供永久住房。

河濱縣獲得撥款1200萬元，用於幫助居住在Murrieta Creek Trail沿線遊民搬入可負擔住房，並提供額外支援服務。此前，縣政府已使用營地解決資金解決了聖塔安那河和聖哈辛多河河床的營地問題，並提供超過85%的受助者在三年以上時間內維持穩定住房。

聖伯納汀諾縣獲得了1100萬元，計畫為居住在210號公路沿線遊民提供臨時和永久住房，包括建設25間遊民居所組成的園區，並提供各類服務。

此外，雷德蘭市（Redlands）獲得了530萬元，用於擴大遊民外展團隊及各項住房和緊急庇護計劃；勝利谷市（Victorville）也獲得了630萬元，用於加強提供街頭遊民安置，以及健康中心運營、快速重新安置。

根據2023年河濱縣遊民統計，無家可歸者人數在過去十年間，從2013年的2978人上升至3725人。聖伯納汀諾縣的2024年數據也顯示，遊民人數從2013年的2321人增至3055人。意味著每10萬名居民中，河濱縣約有149人、聖伯納汀諾縣約有139人無家可歸。

根據州府統計，每晚約有18萬加州人無家可歸，相當於全州每10萬人中有455人處於無家可歸狀態。隨著狀況惡化，紐森強調，州府已承諾撥款超過270億元，幫助地方政府解決無家可歸問題，希望看到這些資金產生相應的成果。

遊民 加州 紐森

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