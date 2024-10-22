洛城老人遭3惡犬攻擊 「整條腿都被狗撕斷」

三條鬥牛犬撲向長者並開始撕咬，被害人大聲求救。（KTLA5電視台）

洛杉磯 市中城區（Mid-City）日前發生一起狗咬人的事件，畫面顯示，三條鬥牛犬（pit bulls）撲向長者並開始撕咬，被害人大聲求救，家人稱「整條腿幾乎都被狗撕斷」。狗主人不僅要承擔醫療費 ，還可能面臨刑事訴訟 。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA5、FOX的綜合報導，事件發生在一個居民住宅區，被害人是77歲的Jose Rodriguez，他當時正走在家附近的街道上，突然遭遇鄰居三隻鬥牛犬的攻擊。現場監控畫面顯示，Jose被三條狗包圍，至少一條狗抓住他的腿，還有一隻狗跳到他的身上，可以聽到受害者尖叫求救，場面十分嚇人。

被害人女兒Lupita Rodriguez指出，父親遭受嚴重的襲擊，這些狗圍住他，並從腰部以下攻擊他。「父親當時抓住柵欄，試圖站起來，想爬到柵欄上面盡可能高的地方，但狗從腿上攻擊他，把他拉倒。父親的整條腿都被狗撕斷了。」

Lupita指出，三條惡狗攻擊父親時，沒有人和這些狗在一起，「狗沒有被繩子拴著，無人看管。」被害人被狗咬傷後送到醫院救治，面臨肌腱和韌帶手術。Lupita擔心如果矮個子或孩子遇到類似情況，狗抓到脖子等部位，當事人會有生命危險。同樣的事件不只發生在這位長者身上，鄰居表示，這幾條狗失控咬人的事件一直存在。另一位住在同條街上的居民Miguel Jara指出，他也曾被狗咬過。

狗主人Heidi Hernandez對襲擊事件致人受傷感到難過，但她說自己的狗並不兇惡，其中一條狗是殘疾兄弟的情感支持，另外兩隻是最近去世的姐姐養的狗，現在她幫助親人看管。Hernandez稱自己和狗都受到附近鄰居的騷擾，並指責當事人Jose毆打這些狗，狗因此憤怒才咬人。但Jose表示自己並沒有攻擊狗，只在受到襲擊時試圖擊退它們。