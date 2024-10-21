敢喝嗎？ 加州沖馬桶與廢水按可飲用標準回收處理

位於安那罕地下水盆地，主要用於注入淨化的廢水。（橙縣水局Orange County Water District）

LAist報導，水循環再利用，這個曾被反對者稱為「從廁所到水龍頭」的方式，如今在加州 正式進入新時代。加州所謂「直接飲用水再利用」（direct potable reuse）法規生效，允許廢水，意即排入下水道或沖入廁所的水，按照可飲用標準進行處理後，直接分配給家庭和商業場所。

南加 州大都會 水利局（MWD）處理與水質管理經理查德瑞（Mickey Chaudhuri）表示，該法規讓MWD和其他水機構在應對全球化石燃料汙染引發的極端乾濕年變化時，有更大的靈活性。「無論乾旱或潮濕年，都可通過回收水來增加供應來源，更好的應對極端氣候。」

回收水引用 超過15年

數十年來，南加州水資源供應商一直引領加州使用回收水灌溉公園與哥爾夫球場等，至於回收水的引用，橙縣水局已進行超過15年，甚至引領全球推動安全回收水飲用方法。

在過去，加州法律僅允許「間接可飲用水再利用」（indirect potable reuse），也就是將經過嚴格處理的廢水注入地下蓄水層，經過進一步自然過濾後，再進入家庭和商用水管道。新法進行「直接水再利用」，跳過把水注入地下蓄水層的步驟，讓經過嚴格處理的汙水直接進入飲用水處理廠，再分配給大眾。

氣候危機 水源不穩定

氣候危機導致更長、更極端乾旱，加劇加州本已捉襟見肘的供水，至2040年，加州預計將失去10%的傳統供水，大於加州最大的沙斯塔湖（Lake Shasta）水庫滿載容量。增加回收水飲用是南加州城市減少仰賴來自科羅拉多河（Colorado River）和內華達山脈積雪提供水源的方式之一，這些供水源已不再穩定。

但並非每個城市都有空間將回收水儲存於地下水庫，或他們的水庫離廢水處理設施太遠，回收更多的水在成本上並不划算。新法規將允許把回收的水直接進入當地水處理系統，讓更多城市即使沒有地下蓄水層，也可回收飲用水。

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）水務經理王桑尼（Sunny Wang，譯音）表示，該市目前正興建世上最先進、最獨特的水回收設施，該設施可回收雨水與廢水（且都位於市府停車場下），他們有望最早於2027年實施直接回收廢水。

保障安全 檢核標準嚴格

大都會水利局目前正與洛縣衛生局合作建造世上最大的水回收系統。目前洛縣約2億5000萬加侖的廢水經過處理，達不到飲用的標準但能清潔的水平後，排入距海岸幾哩的海洋。該興建計畫旨將所有廢水回收至可飲用標準。

針對此種水循環利用的法規有全國最嚴格標準。「人們必須在心理上克服水從哪裡來。」王桑尼說，有人會認為「為何不多利用雨水？」實際上雨水流入街道會受到更多汙染，包括重金屬、石油、油脂等。「事實上，我們須使用廢水來稀釋雨水，這樣更容易處理」王說，廢水更容易處理，因許多汙染物本質上是有機的。

基礎設施不菲 水費看增

查德瑞說，該法上路可能意味著水費上揚，但上漲的幅度取決每個水機構供的水系統，建設必要的基礎設施前期成本整體來說相當高。MWD水回收設施將每天回收多達1億5000萬加侖的水，預計耗資60億元。聖塔蒙尼卡新工廠耗資9600萬元，每天回收約100萬加侖水。