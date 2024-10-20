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被指全美最差早餐麥片 前FDA官員：含多國禁用成分

洛杉磯訊
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」，並指出該麥片中的人工色素與癌症風險相關，已經被歐洲多個國家禁用，但仍在美國市場售賣，引發不少名人和活動家的廣泛抗議。

前食品藥物管理局(FDA)主管戴特威樂（Darin Detwiler）博士在接受每日郵報採訪時表示，Froot Loops麥片「高度加工，含有大量添加糖、人工色素和防腐劑，這些成分可能導致多種健康問題」。戴特威樂指出， 每份Froot Loops的糖含量達12.35克，相當於三茶匙，接近兒童每日糖攝取上限的一半，同時多數兒童的實際食用量遠超出建議的份量。他與多位活動家呼籲Kellogg's公司減少麥片中的人工添加物和高糖成分，並重新考慮配方。

戴特威樂警告，高度加工的食品成分，特別是與癌症風險相關的人工色素，如紅色40號（Red 40），長期使用可能帶來健康隱患。該染料因與多動症及癌症風險相關，被多個歐洲國家禁止使用，但仍出現在美國版本的產品中。

Kellogg's公司於近十年前承諾在2018年之前移除所有麥片中的人工色素和成分，但至今尚未完全兌現。戴特威樂博士建議，像Froot Loops和Lucky Charms等高糖、高人工色素的麥片應該僅限於偶爾享用，絕不應成為日常飲食的一部分。

知名女演員曼德斯（Eva Mendes）近日在Instagram上也批評了Froot Loops等美國兒童麥片中的有害色素，並呼籲相關公司移除這些添加物。她指出，加拿大版的Froot Loops麥片已改用天然的藍莓、胡蘿蔔和西瓜汁作為色素來源，而美國版仍使用紅色40號等人工成分。

曼德斯上周號召其660萬名追隨者參加位於密西根州的Kellogg's總部的和平抗議活動，並遞交了近40萬人簽署的請願書。她在Instagram上寫道，「我從小吃麥片長大，我依然喜歡麥片，但在了解這些成分在其他國家被禁止使用後，我不再選擇Kellogg's的產品，因為這些成分對孩子有害。」

Kellogg's在聲明中表示，其產品及成分均符合所有相關法律和規範，並強調公司將持續透明地標示成分，讓消費者做出知情選擇。該公司還表示，其85%的麥片產品已不含人工色素。然而，針對未完全兌現承諾一事，該公司尚未給出具體說明。

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