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南加內陸學區推「禁止欺瞞」政策 強調透明教學

聖伯納汀諾訊
圖為加州奇諾及奇諾谷學區的家長等人在去年高舉著支持保護LGBTQ+政策的標語。(美聯社資料照）
圖為加州奇諾及奇諾谷學區的家長等人在去年高舉著支持保護LGBTQ+政策的標語。(美聯社資料照）

南加內陸奇諾谷學區教委會17日以4比1投票通過一項新政策，稱為「禁止欺瞞」（no deception），要求對學生健康、安全及教育資訊予以完全透明。會議吸引200多名家長和關心居民參加，成為當地社區關注焦點。

根據這項新政策，學區教師和工作人員在與家長溝通時必須完全誠實，不得以任何方式歪曲有關孩子教育的資訊。政策明確指出，學區及其員工應「在任何時候保持誠實，不得直接或通過隱瞞方式對任何家長或監護人歪曲有關孩子教育和福祉的相關事宜和資訊。」

這一政策出台被認為是加強家長和學校合作的必要步驟，教委會主席Sonja Shaw表示，這是對真相的尊重，並希望能促進更開放的溝通。

這項政策的通過引發不同看法。投下反對票的教委布里奇（Donald Bridge）對新政策提出質疑，認為學區一直以來都在向家長提供準確資訊，這項新政策似乎暗示學區以往存在欺騙行為。布里奇強調，教師和學校管理人員在過去的40年來一直誠實對待家長。

與此同時，許多教師和家長也表達了擔憂。教師帕爾默指出，該政策可能會對教師帶來額外的壓力，削弱他們在教學過程中的自主權。家長彼得斯則強調，這項政策使LGBTQ+學生感到不安全，並質疑這是否真的是為了學生的安全和福祉，而非對他們實施監控。

會議上，支持者和反對者之間對政策的影響展開了激烈討論。支持者認為，這項政策將促進家長參與，並增強學校與社區之間的信任。學區的一名家長芬奇在會議中強調，這項政策是關於向家長賦予權利，而不是對任何群體的攻擊。

據悉，奇諾谷學區7月對加州州府提起訴訟，尋求停止AB 1955這項禁止家長通知政策的法律，該法案要求學校教職員向家長對有關他們子女性取向保守秘密，並於7月間由州長紐森簽署，在2025年1月生效實施。學區認為該法律違反了第一和第14修正案。這一訴訟是在州長紐森簽署該法律前一天提出的，顯示學區面對法律挑戰時的堅定立場。

隨著奇諾谷新政策的實施和法律訴訟的發展，未來會面臨許多挑戰。教委會也表示將在接下來的會議中繼續討論這些議題，並努力在透明度和滿足學生及家長需求之間尋找平衡。

學區 紐森 加州

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