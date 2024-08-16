學生開學 聖蓋博市府商家送書包糕點

聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年球季開學送溫暖活動，免費送出超過700個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。（記者楊青/攝影）

聖蓋博 市府與當地商家16日舉辦2024年球季開學送溫暖活動，免費送出超過700個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。

由聖蓋博市府組織的開學送暖活動，今年進入第四年，得到當地商家鼎力支持。鑽石吧 市長劉栩林也自掏腰包共襄盛舉。

在聖蓋博有65年歷史的El Pavo Bakery女老闆Carina Rivera是今年活動最大的贊助商，為孩子們準備了400書包和400份糕點。她說，用自己的雙手賺錢，給孩子們買書包返回學校學習，整個過程，聖蓋博警察局和聖蓋博扶輪社等組織都給與很大幫忙。Rivera說，她每年花5000元送孩子們返回校園，因為自己也是一位單親母親，多年來將兩個孩子拉扯長大，深知單親和清寒家庭的許多困難。後來在父親的鼓勵下，接手祖輩留下的糕點店生意，生活才重見光明。現在兩個孩子一個是推拿醫師，一個是警探，生活無憂，所以希望盡自己所能幫助別人，「就像我在最艱難的時候很想得到別人幫助」，希望透過物資的幫助傳達善與愛心。

聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉及州眾議員 方樹強辦公室代表參加了當天的發送活動。吳程遠表示，和大家一起舉辦學生返學送暖活動，在開學之前為孩子們提供他們返學所需，增加他們回校學習的底氣。現在物價飛漲，很多家庭可能會面臨各種困難。他說，當天共有762個書包免費送給孩子們，還有不少文具。他特別提到，送出的書包和文具並沒有限於清寒家庭，所有孩子，只要有需要都可以獲得，市府也希望透過這樣的活動，讓不同族裔的家庭更加團結，增強對社區的認同感，同時希望讓更多有興趣為社區貢獻的商家和朋友一起合作，讓更多孩子受益。

吳程遠特別提到，這次活動本來計劃送出500個書包，後來鑽石吧市長劉栩林知道後，又特別自掏腰包送了200多個書包，進一步擴大的活動規模。