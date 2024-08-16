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西好萊塢遇大明星 華人追星拍照不允

記者張宏/洛杉磯即時報導
只需花6元就能獲得明星同款咖啡，這比同款包包鞋子更容易實現。（讀者提供）
只需花6元就能獲得明星同款咖啡，這比同款包包鞋子更容易實現。（讀者提供）

洛杉磯是明星之都，在好萊塢遇見明星並不新鮮。但是華人近日偶遇肯爺（舊名Kanye West，現稱Ye）和妻子比安卡森索里（Bianca Censori／Yeezy 設計師），不僅被其獨特裝飾驚呆，且還被其保鏢「教育」。

華人Julia近日和朋友在好萊塢Fairfax道某家咖啡館的戶外區域喝咖啡，兩人正在聊天時，有兩輛銀灰色的Cybertruck車開到車道。一對衣著怪異男女從車上下來，男士是一名非裔，穿著相對隨意，上身是白色T恤，下面是灰色運動褲；女士面容姣好，上身穿淺色短款上衣，不僅凸顯其胸前偉大，且衣服還有破洞和類似紅色血跡在胸前，下半身是米色低腰款瑜伽褲。Julia當下就對友人說，這好像肯爺夫婦，她之前曾看到過兩人衣著獨特的街拍。

兩人進店後，隨後有身穿黑色西裝的非裔保鏢過來守在門口，Julia和旁邊桌客人對視，雙方彼此確認了看到的這兩個人就是肯爺夫婦。Julia說，她常聽說在好萊塢偶遇明星，但這是她第一次親眼看到明星本尊。印象裡肯爺應該更為高大偉岸，沒想到本尊和普通人相差無多。夫婦兩人和店裡等候的朋友打招呼後就去點單，在等咖啡時，兩人還站在一起對視，場面甜蜜。

兩人落座後，正好坐在Julia面前靠玻璃窗的位置，Julia拿起手機拍照，剛放下手機，站在門邊的保鏢就過來表示，不要把照片發到網上，避免粉絲知道其行蹤。Julia見對方還算客氣，就爽快表示不會發照片。肯爺夫婦在店內和朋友愉快聊天，一個保鏢站在門前，觀察周圍情況，還有一個保鏢守在車子前。

陸續有客人進出咖啡店，有一名亞裔女生認出肯爺夫婦，剛拿手機拍照，保鏢就走過去讓她刪除照片。該女生雖然一臉不樂意，但還是刪除了照片。Julia離開前進店去放餐具，順便偷瞄肯爺夫婦，她說，肯爺看起來比較沉默，多數時間在低頭看手機。比安卡更為健談，也會用眼神留意周圍目光。雖然是很親民到咖啡館見朋友，但隨行至少帶兩個保鏢守護左右，可見明星包袱很大。

有趣的是，次日Julia在社交網路上看到又有人在同一家店看到肯爺，看來這家咖啡館是肯爺近日的最愛。

西好萊塢一些新開的咖啡館可能會成為明星們光顧地點，不過礙於粉絲，多數只去一兩次。像去年2月開張的咖啡館Community Goods，比伯夫婦在去年四五月曾是這裡常客，狗仔隊們還拍到了海莉·比伯 (Hailey Bieber)手持咖啡和比伯及友人的照片，一時間這裡成為粉絲追星的聚集地，迄今每天有幾十人在排隊。但是自去年11月以來，狗仔隊就沒在這裡見到比伯夫婦。不過粉絲們依然會來這裡打卡，同時購買明星同款飲料。

近日去打卡的華人粉絲Tina表示，海莉是她的時尚穿搭靈感，儘管排隊比較長，且咖啡館空間很小，但她還是會再來，畢竟只需花6元就能獲得明星同款咖啡，比同款包包鞋子更容易實現。

去年2月開張的咖啡館Community Goods，比伯夫婦在去年四五月曾是這裡...
去年2月開張的咖啡館Community Goods，比伯夫婦在去年四五月曾是這裡的常客。（Community Goods INS）
肯爺夫婦出門喝咖啡，跟著保鏢們駕駛兩輛同款Cybertruck。（讀者提供）
肯爺夫婦出門喝咖啡，跟著保鏢們駕駛兩輛同款Cybertruck。（讀者提供）

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