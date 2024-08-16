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智能手機電腦保修期及消費者維修權法規講座

洛杉磯訊
專賣店內展示的Mate 60 Pro智能手機。(路透)
專賣店內展示的Mate 60 Pro智能手機。(路透)

華埠服務中心與消費者行動 (Consumer Action) 攜手合作，即將於南加州舉辦兩場免費講座，向民眾講解與手機相關之消費者權益。講座包含兩大主題：1. 智能手機、平板與手提電腦保修期權益；2. 加州最新實施之「消費者維修權法規」。主講者將集中講解智能手機和電腦等之相關售後保修期法規；以及最新頒佈實施之「消費者維修權法規」，以加強消費者對自身應有權益及保障的認知和了解。

講座將以國/粵語形式進行：第一場舉辦日期為 8/20/24 10:30am, 地點是華埠服務中心（Chinatown Service Center, 767 N. Hill St. Suite #400, LA）；第二場在蒙市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center, 311 N. Rural Dr. Monterey Park, LA）進行，日期是 8/22/24 3:00pm, 講座內容與民眾生活息息相關，歡迎大家踴躍致電213-808-1767 報名，共同維護消費者權益。

華埠服務中心提供社會服務、社區醫療服務、心理諮商、青少年發展及社區經濟發展服務；亦會與其他非牟利組織合作舉辦講座及工作坊，向民眾推廣社會福利資訊，相關內容可瀏覽: www.cscla.org 或致電 213-808-1700查詢。

華埠 加州 南加

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