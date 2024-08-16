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新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰

洛杉磯訊
多數加州人支持36號提案，對打砸搶罪犯加重刑罰。(本報檔案照)
多數加州人支持36號提案，對打砸搶罪犯加重刑罰。(本報檔案照)

根據柏克萊加大政府研究院（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）與洛時共同發起的一項新民調，多數加州選民支持對涉及盜竊和芬太尼的犯罪行為課以重刑。

民調結果顯示，56%的加州人支持36號提案（Proposition 36)，對重複盜竊和涉及致命藥物芬太尼(fentanyl)的犯罪行為處以更嚴厲的刑罰。該提案將在11月公投。

36號提案是今年加州議會爭論的焦點，共和黨人和執法倡導者呼籲廢除民主黨的改革政策，指責這些政策將一些重罪降級為輕罪，導致有組織的零售盜竊和「打砸搶」（smash and grab）大增。該提案倡議徹底修改2014年通過的47號提案部分內容，該提案降低了一些犯罪處罰，以減少加州監獄人數，並為非暴力罪犯提供更多改過自新和獲得自由的機會。

無黨派調查機構、柏克萊IGS Poll主任Mark DiCamillo指出，零售盜竊犯罪的「高能見度」，即容易被攝像頭捕捉到或被所在社區選民親眼目睹，可能是導致民調數字增加兩倍以上的一個原因。

36號提案支持者活動發言人Becky Warren表示，此次民調結果證實了加州人希望找到解決無家可歸和毒品危機的真正方案，確保慣犯承擔責任和後果。除檢察官和警界領袖外，36號提案還獲得包括舊金山市長布里德（London Breed）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在內的一些民主黨人支持。Walmart、Target、Home Depot等大型零售業者也投入大筆支援資金。

州長紐森和民主黨人上月試圖制定一項與36號提案競爭的提案，對毒販和慣犯增加刑罰。該提案的懲罰性較小於36號提案，但紐森最後主動放棄了這項提案。

紐森辦公室前發言人、反對36號提案活動發言人Anthony York表示，36號提案實際上是為了重啟禁毒戰爭；重新將持有毒品定罪，並在監獄和監管機構上浪費數十億美元，卻沒有準備任何資金來源。他補充說，人們希望並且有權在自己的社區中感到安全，但也不希望出台會毀掉生活的糟糕政策。他相信隨著選民對該提案的細節有更深入的了解後將會改變看法。

最新民調結果顯示，56%加州人支持36號提案，對重複盜竊和涉及致命藥物芬太尼的犯...
最新民調結果顯示，56%加州人支持36號提案，對重複盜竊和涉及致命藥物芬太尼的犯罪行為處以更嚴厲的刑罰。（圖片取自Pexels）

加州 民調 紐森

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