中國自動駕駛計程車 將在加州進行載客測試

總部位於中國的自動駕駛初創公司文遠知行（WeRide）已獲得加州批准進行載客測試。（圖片取自文遠知行官網）

據路透報導，總部位於中國的自動駕駛初創公司文遠知行（WeRide）已獲得加州 政府批准，可以在該州測試其載客的無人駕駛汽車。

路透13日消息，文遠知行已獲得加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）核發許可，為期三年；允許其使用帶司機或不帶司機的測試車輛運送乘客。但文遠知行不被允許向公眾提供乘車服務，也不能對試乘服務收取任何費用。

CPUC在給路透的聲明中表示，文遠知行目前擁有12輛活躍車輛，將在加州聖荷西及附近地區營運。

路透引述知情人士消息，此舉正值該公司尋求在紐約IPO中獲得高達50億美元的估值。根據美國證券 交易委員會（SEC）9日提交的一份文件，文遠知行去年獲得中國證券監管機構批准，允許該公司在美國上市。

不過，拜登政府官員計畫最早於本月提出對中國自動駕駛軟體的限制措施，目的在解決新一代智慧型汽車可能存在的安全問題。

由於監管障礙、城市反對和公眾擔憂，美國的自動駕駛計程車的開發和商業化比預期困難。目前，擁有約700輛自駕車 到的Alphabet旗下Waymo，是美國唯一一家被允許營運收費的自動駕駛計程車。而之前獲批的通用汽車旗下自駕車品牌Cruise，在去年發生撞到行人事故後，今年4月重新啟動安全駕駛員測試。

文遠知行成立於2017年，於2021年首次獲得加州許可，允許測試沒有乘客的無人駕駛汽車。根據該公司官網，該公司在全球七個國家、30個城市設有辦公室，旗下包括Robotaxi、Robobus、Robovan、Robosweeper等多種自動駕駛產品。與雷諾日產三菱聯盟、宇通集團、廣汽集團、博世等多家汽車製造商和一級供應商達成戰略合作關係。