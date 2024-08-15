自行車道竣工 進洛城好萊塢有更多出行選擇

好萊塢地區一條新的自行車道15日正式開放使用，騎行族騎車前往好萊塢渴望更加安全，同時為2028年洛杉磯奧運會增加新風景。（洛杉磯市府）

好萊塢 地區一條新的、增加保護設置的自行車道，15日正式開放使用。騎行族進入好萊塢渴望更安全，當地交通也將更多元化，同時為2028年洛杉磯 奧運會增加新風景。

該自行車專用道位於好萊塢Virgil大道到Gower街段，該項目是「走進好萊塢」計畫藍圖的組成部分，旨在改善該地的行人安全和汽車行駛暢通。

洛杉磯市交通部門今年3月發起「道路是大家的（Streets for All）」活動， 開始推動「走進好萊塢」計劃，該計劃包括增加新自行車道、公車道、拓寬人行道和改善其他安全設施，2.1哩的好萊塢大道（Hollywood Blvd.）改善工程，也期望在2025年初竣工。 該計劃還將在La Brea大道邊界地區的西好萊塢大道Orange Dr.到Gower St段增加自行車道，同時增加該路段的公交車，提高公眾交通效率和便利，讓前往該地區的民眾和遊人，有更多的交通選擇。

洛杉磯交通和消防部門統計，好萊塢大道以及附近地區，是交通擁堵嚴重地區，好萊塢大道也是洛杉磯地區高事故傷害交通網絡的一部分，佔整個洛杉磯市6%的街道，卻發生70%的全市交通事故死亡。不少人在步行時橫遭車禍。

根據洛杉磯交通部門對好萊塢大道進行的一項調查，約87%受訪者表示，改善好萊塢大道的安全，對他們來說非常重要。76%的人表示，當地高速行駛的汽車，讓他們感到不安全。

好萊塢地區此次自行車道和相關交通安全改造計劃耗資800萬元，由大都會 行動交通項目（Metro's Active Transportation Program）投資，在今年3月5日的選舉中，得到選民多數票支持。