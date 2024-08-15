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感受到了嗎？南加今天上午又地震 規模3.9

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南加15日上午再次地震 規模3.9

洛杉磯訊
南加州15日上午地震位置示意圖。（美國地質調查局）
南加州15日上午地震位置示意圖。（美國地質調查局）

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）報告，15日週四上午9點39分，在埃爾西諾湖 （Lake Elsinore）發生了規模3.9級地震。地震發生的深度為5.6英里。這次地震你感受到了嗎？根據最近三年的數據樣本，加州內華達州平均每年發生25次規模4.0至5.0的地震。

地震發生在距離萊克蘭村（Lakeland Village）不到一英里、距離特梅斯卡爾山谷（Temescal Valley）兩英里、距離維爾多瑪（Wildomar）六英里、距離峽谷湖（Canyon Lake）六英里的地方。

過去10天，附近發生了兩次3.0級以上地震。根據最近三年的數據樣本，加州和內華達州平均每年發生25次4.0至5.0級的地震。

最近幾天，南加州發生了幾次地震。週一，高地公園附近發生了4.4級地震。上週，貝克斯菲爾德附近發生地震，人們普遍有震感。

12日的地震集中在Huntington Drive 和Eastern Avenue 交叉口西南約1100英尺處，與6月初的兩次地震發生在同一區域；6月2日發生了3.4級地震，6月4日發生了2.8級地震，也在與朋地山逆衝斷層系統（Puente Hills thrust fault system）。 6月24日，同一地區也發生了2.9級地震。

15日的埃爾西諾湖地震震央位於東部70多英里處。

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