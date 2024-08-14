風生水起命理講座 買房看風水姑妄聽之

來自香港的留學生，青年風水命理專家保先生日前在羅斯密（Rosemead）「風生水起」北美巡迴公益講座。（記者張宏／攝影）

「風生水起」北美巡迴公益講座日前在羅斯密（Rosemead）舉行，風水命理專家保先生分享房屋風水注意事項，例如家宅洗手間要常關門，買房子最好在南邊有山或有靠背等有趣撇步，吸引眾多玄學研究者及風水命理愛好者。

保先生講座內容包括風水在個人生活、商業發展及環境優化中的實際應用。他表示，家宅有一些能提昇運勢的風水常識，如家裡不要漏水，如漏水最好七天內要修好，因為漏水代表可能會漏財。鏡子不要對著床頭，洗手間要有門且要常關門，避免污穢之氣聚集，家裡保持整潔也有利於運勢。房子風水是天運，2024年到2043年期間走九紫火運，因此南方為財位，正神在南方，所以買房子最好在南邊有山或有靠背，同時動水在北方，建議買房時側重北方有海或河都有利於家宅，泳池也屬於動水。另外在房屋的正東和正西南不能看到垃圾房或氣場不好的東西，住宅見到廟和教堂可旺財，但不旺丁。

他表示，傳統東方文化歷經千年傳承，在海外華人 有更多機會研習和傳承這一智慧遺產，並與西方文化碰撞出新的智慧火花。這次公益講座旨在幫助民眾更好理解及科學掌握相關知識，同時為風水命理愛好者提供一個交流平台。

活動主辦方王梓溪表示，舉辦活動目的是讓中華文化與西方現代文化碰撞及交流。國學玄學聽起來感覺虛無縹緲，但實際有很多可借鑒的地方幫助日常生活中應用，這次活動吸引不少華人年輕人參與和討論，氣氛熱烈，令人意想不到。