帶你看上層社會流行的「冰山住宅」別有洞天

南加州不少街頭兩邊的豪宅，地下別有洞天。（FOX電視台畫面）

財富雜誌報導，能在加州 購屋，可能意味著有了些財力。然加州真正的超級富豪除有了令人驚嘆美景豪宅外，地下的隱藏式豪宅更是「別有洞天」。

這些被稱為「冰山住宅」（iceberg homes），意即大部分生活空間隱藏於地表之下。這些住宅設施齊全，包括酒窖、家庭電影院 、豪華健身房，甚至專門用於浪漫的親密空間等，有些人在地底下加入自然採光井、天窗，讓加州陽光得以滲入「冰山」中。

這類豪宅在倫敦上流社會已流行多年，因城市中的菁英無法向上或向外擴展建築。五年前「舊金山雜誌」（San Francisco Magazine）刊登一篇關於冰山住宅報導。文中寫道「在巴洛阿圖斯（Palo Alto）與灣區周圍許多富裕但受限於區域規劃的地區，屋主們正在不起眼的地下室大興土木，如今已成為設計最熱門的區域。」

這類建築在洛杉磯 不稱冰山。比佛利山莊（Beverly Hills）豪宅地產經紀卡斯維爾（Ernie Carswell）說，稱地下室顯得有點低端，他們稱這類住宅為「下層」（lower level）。華爾街日報曾稱它們為「麥克地下室（McBasements）」，但南加州是否會如此稱呼，目前還無定論。

這些豪華的下層建築，並不會有典型潮濕的地下室氛圍，相較它們更涼爽，是洛杉磯富裕典範。有些房子有撞球室和酒窖，有些為保齡球館和電影院等。卡斯維爾說，所有街道兩旁，價值數百萬元的豪華地段，擁有一個城堡是很奢侈的，也許他們正效法矽谷億萬富豪的做法。

很難說要打造一個豪華地下建築需耗資多少，但可能超過百萬元。豪華住宅建築商Arzuman Brothers銷售經理瓦特克維希斯（Andrew Vaitkevicius）表示，大致來說，若要建造一個2000平方呎地下層，可能需150萬元或以上。「成本恐更高，甚至上千萬」現代住宅設計公司McClean Design資深計畫經理波茲爾（Chris Pozil）說，這是因建造地下層需投入大量工作，包括地基和裝修等。