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環保訴訟又遭駁回 道奇纜車排除障礙

洛杉磯訊
洛杉磯高等法院12日駁回了反對道奇體育場至聯合車站零排放纜車計畫的訴訟，為該項計畫掃清障礙。（abc7電視台）
洛杉磯高等法院12日駁回了反對道奇體育場至聯合車站零排放纜車計畫的訴訟，為該項計畫掃清障礙。（abc7電視台）

洛杉磯高等法院12日駁回反對道奇體育場（Dodger Stadium）至聯合車站（Union Station）零排放纜車計畫的訴訟。這是該項目獲得的第三次司法勝利，為其在2028年洛杉磯奧運會前如期完工掃清法律障礙。

在法官Maurice A. Leiter作出裁決之際，洛杉磯正全力籌備2028年奧運會，並計畫舉辦一屆「無車」奧運。零排放纜車計畫支持者也強調，這將成為道奇體育場與洛杉磯公共交通系統之間的首個永久性連接。該纜車項目單程僅需約7分鐘，作為一項創新的零排放交通方案，它將成首個配備電池備用系統的空中纜車。預計該系統可減少超過15萬噸溫室氣體排放，有望在減少交通擁堵和降低環境影響方面發揮作用。

零排放交通組織的發言人Nathan Click也指出，這是法官對該計畫作出的第三次有利裁決，進一步肯定了纜車計畫對社區、交通系統和環境的潛在益處。儘管該計畫已獲得洛杉磯地鐵董事會的支持並通過環境審查，仍有部分環保團體對環境影響報告提出異議，認為報告未能充分考慮纜車對環境的潛在負面影響，並要求Metro撤回批准。然而，根據近期的一項調查，72%的洛縣居民對該計畫表示支持。此外，根據零排放交通組織的說法，纜車將以零排放方式運行，並且將為持有道奇隊比賽門票的觀眾提供免費乘坐服務。同時，社區訪問計畫也將使當地居民和工作人員無需額外付費即可乘坐纜車並轉乘區域交通系統。

零排放交通組織主席Suja Lowenthal認為，這是洛杉磯所需的零排放交通項目，將主要場館和公園與區域交通系統連接起來，為所有居民尤其是當地居民，帶來實際利益。目前，已有近1.5萬名來自華埠、El Pueblo和Lincoln Heights的居民，以及超過400家企業簽署支持該計畫。同時，該計畫也獲得勞工、商業和環保團體的廣泛支持。

洛杉磯 道奇 奧運

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