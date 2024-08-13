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爾灣加大調查：橙縣居民半數考慮或正在遷移

橙縣訊
古爾德院長介紹調查結果。（UCI ）
古爾德院長介紹調查結果。（UCI ）

根據爾灣加大針對橙縣（UC Irvine-OC）最新調查，橙縣有一半的居民已經或正在考慮搬遷。受訪者指出，當地的高昂住房成本、生活費用是可能離開的主要原因，擔心無法在住房短缺的縣域內找到可負擔住房。

據爾灣加大提供消息，這項調查由爾灣加大社會生態學院（ School of Social Ecology）主導，針對1100名現居和先前橙縣居民問卷，目的了解他們離開與可能考慮搬離原因，以及如何吸引和留住居民及技術員工。社會生態學院院長古爾德（Jon Gould）近日在新港灘（Newport Beach）舉行的第二屆縣情午餐會上發表了這項調查結果，他表示，這項調查全面呈現了橙縣面臨的風險，以及促使居民留下或離開的因素。

調查表明，總體來說，51%的橙縣居民是潛在的「離開者」。其中女性、年齡40歲以下的居民、非白人居民以及沒有大學學歷的人更可能成為離開者。受訪者指出，當地的高昂住房成本、生活費用是他們可能離開的主要原因，他們擔心無法在這個住房短缺的縣內找到可負擔的住房。

古爾德表示，與加州其它地區不同，目前橙縣雖未出現居民大量流失的現象。但是，超過三分之一的居民正積極考慮離開橙縣。

他還指出，這並非一個可以忽視的風險，他引用了最新的調查結果。「過去一年內，一半的房客和五分之一的房主表示，他們擔心無法支付住房費用。如果縣府不儘快採取果斷行動，這場風暴將威脅我們的未來。」

古爾德表示，人們喜歡居住橙縣，不願離開，有天氣、生活質量、醫療保健以及家庭因素。因此，縣府必須通過在全縣範圍內提供更多可負擔住房來實現這一願景。

多位民選官員、商業領袖和社區成員參加了討論，橙縣縣政委員弗利（Katrina Foley） 和瓦格納（ Donald Wagner）分享了增加可負擔住房的想法。

瓦格納說，「我們需要建設更多住房，」簡化可負擔住房開發的法規將有助於建設更多住房。

弗利表示，縣政府正在考慮一個為可負擔住房建設提供2%建設貸款的計畫，這是解決問題的另一種方式。此外，業主自住的公寓也可以幫助那些擔心住房成本的居民。

橙縣 爾灣加大 瓦格納

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