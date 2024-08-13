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歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運

記者丁曙／即時報導
洛杉磯市長貝斯（紅衣者）率代表團攜帶官方奧運旗返回。（州長辦公室）
洛杉磯市長貝斯（紅衣者）率代表團攜帶官方奧運旗返回。（州長辦公室）

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 12日下午在洛杉磯國際機場（LAX）歡迎洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、奧運選手和奧運工作人員，祝賀他們取得輝煌成就，並全力支持洛杉磯舉辦 2028 年夏季奧運會和殘奧會。

紐森和夫人西貝爾（Jennifer Siebel Newsom）祝賀加州奧運選手獲得 22 枚獎牌，其中包括 7 枚金牌。參加巴黎奧運會的594 名美國運動員中有 121 人來自加州，也是全美各州中參賽人數最多的。殘奧會將於 8 月 28 日在法國巴黎開幕。

2024 年奧運會結束後，從巴黎返回的洛杉磯市長貝斯、40 名奧運會運動員以及美國奧林匹克和殘奧委員會成員。洛杉磯貝斯市長帶著奧林匹克官方旗幟返回，2028年夏季奧運會將在洛杉磯舉行。

紐森說，「奧運和殘奧會將於 2028 年在洛杉磯舉行，加州對此感到無比興奮。這些運動會是展示加州和美國最好的一面的機會。我們期待不僅彰顯加州的影響力，也彰顯我們的力量、正直、體育精神和毅力。很榮幸能夠在巴斯市長、奧運工作人員以及加州優秀的奧運選手，以冠軍身份返回美國時見到他們。」

西貝爾表示，「恭喜並歡迎美國隊回家！我們非常自豪能夠看到如此令人驚嘆的天賦和體育精神，尤其是那些令人難以置信的女運動員令人鼓舞，她們是美國隊在 2024 年奧運會上取得統治地位的推動力！我也向加州奧運選手致敬！我們很高興火炬已經從巴黎傳遞到洛杉磯，並期待在偉大的加州舉辦 2028 年奧運會。」

貝斯說，很高興看到巴黎奧運會如何成為「所有人的奧運會」，她希望四年後在洛杉磯複製這場盛會。「返回洛杉磯，看到洛杉磯人在這裡向我們打招呼，讓我知道下一屆奧運會運作已經開始了。所以我希望洛杉磯繼續保持這種興奮，我們會盡一切努力為 2028 年做好準備。」

州長紐森（左二）歡迎洛杉磯市代表團攜帶奧運會旗幟返回。（州長辦公室）
州長紐森（左二）歡迎洛杉磯市代表團攜帶奧運會旗幟返回。（州長辦公室）

巴黎奧運 洛杉磯國際機場 加州

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