好萊塢標誌為奧運永久變身？ 知情華人記者揭詳情

洛杉磯奧運宣傳片呈現的帶有奧運五環的好萊塢標誌在全世界引起了熱烈討論。（Reddit）

巴黎奧運 以一場令人驚嘆的閉幕式在8月11日夜晚畫上句點，而閉幕式末尾預告下屆奧運的精彩表演，讓世界開始期待2028年洛杉磯 的夏天。在閉幕式中，不僅巴黎市長將奧運旗幟交給洛杉磯市長，同時還有代表洛杉磯的知名巨星加持，比如阿湯哥（Tom Cruise）現場秀特技表演，並播放洛杉磯宣傳短片，短片中呈現的帶有奧運五環的好萊塢 標誌在全世界都引起了熱烈的討論。

這系列表演由阿湯哥從體育場頂部用繩索速降開始，接著阿湯哥從奧運冠軍體操明星拜爾絲（Simone Biles）手中接過奧運旗幟，插在摩托車後座上駕車離去。畫面隨即切換到了一段預先錄製的影片：阿湯哥騎著自行車穿過巴黎，旗幟在他身後飄揚，然後開車前往一架貨機，並對著對講機說，「我正在路上了。」下一個鏡頭即是阿湯哥在洛杉磯上空跳傘的視頻，並降落在一個建築商，當鏡頭拉遠，能看到阿湯哥是站在著名的好萊塢標誌上，且標誌和奧運五環元素巧妙地融合在一起。

在影片中，好萊塢標誌（Hollywood）上的兩個字母O變身奧運五環中的兩環，與新加的另外三環緊密結合，十分吸睛，這也讓許多洛杉磯地區民眾好奇，好萊塢標誌上的奧運五環設計是真實拍攝還是電腦合成？現在前往是否還能看到？許多網友在論壇熱議，有網友曬出8月12日的新鮮照片表示，目前好萊塢標誌是看不到奧運五環的。

NBC電台資深華人記者李若見證了好萊塢標誌改造的過程，他指出，奧運閉幕式看到的宣傳片早在今年三月已經完成拍攝，有奧運五環的好萊塢標誌是為宣傳片特別打造的臨時產物，目前已經拆掉，至於到28年奧運期間是否能再次看見這一特別標誌，李若表示目前尚不清楚。不過，李若指出，在1984年奧運期間，好萊塢標誌每晚都會被燈光打亮，2028年很可能會重複這一歷史。

根據李若的分享，洛杉磯奧運宣傳短片的創作核心是如何將世界焦點從巴黎轉移到洛杉磯，因此好萊塢標誌作為地標建築被選中呈現。在盛產動作片的好萊塢，邀請阿湯哥這樣的世界級明星作為代表出演宣傳短片再合適不過，據悉阿湯哥本人也非常願意合作。

此外，李若透露，接過奧運旗幟的洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）和一眾奧運選手已經於12日搭乘專機回到洛杉磯，為了拉滿儀式感，專機在降落前特意開到好萊塢，並繞好萊塢標誌轉了一圈，象徵著奧運旗幟正式來到洛杉磯，讓世界聚焦和期待即將在2028年舉辦的洛杉磯奧運會。