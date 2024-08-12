滾動更新／南加規模4.4地震 華人區震感超強

位於震央附近的巴沙迪那市政廳，有水管在地震中破裂。（ABC 7）

美西時間下午2:00 更新

南加12日發生的地震 規模，可以進入本年至今的加州 前10。

本年至今，加州的十個最大地震，都在4.2級以上。十個最大地震中的五個，發生在南加州，灣區一個都沒有。其中8月6日晚間，發生在貝克斯菲(Bakersfield)南邊，在5號高速公路與99號高速公路相接處附近的地震規模最大，達到5.2。這個地震沒有造成傷亡，但加州公路巡警局CHP報告，在分隔中加州與南加州的「葡萄藤」(Grapevine)山區路段上，有一塊大石頭從山坡上滾落到高速公路上，以致那段高速公路關閉三小時。

過去的地震理論認為，小地震可以釋放出一些地層的壓力，當大地震發生時能量就不會那麼大。但根據柏克萊加大地震實驗室(UC Berkeley Seismology Lab)的新理論，要把一個6級地震的能量都釋放掉，需要32個5級地震，或者是1000個4級地震，所以幾個小地震能夠紓解的能量太少，無濟於減輕大地震。

美西時間下午1:19 更新

位於震央附近的巴沙迪那市政廳，有水管在地震中破裂。據ABC 7電視台的直升機畫面顯示，市政廳外可見大片水跡，還有消防車與工程車等停靠在附近。另據CNS報導，截至美西時間下午1時22分，市政廳附近的漏水問題已經停止，相關管線的修繕工作將在隨後進行。社群X上，美國地質調查所(US Geological Survey)位於洛杉磯 市中心的辦公室，分享地質專家在地震發生時，躲在桌子底下的照片。南加地震專家Lucy Jones表示，本次發生振動的地震帶，與1987年惠提爾斷層地震（Whittier Narrows quake）相同。

地質學家在地震發生時躲在桌面下。（取材自X）

美西時間中午12:50 更新

加州地震局（California Earthquake Authority）隨後更新地震規模，調整至4.4，震央距離為南巴沙迪納（South Pasadena）以南約3哩。洛杉磯捷運（Metro）指出，暫未收到任何物品損壞或人員傷亡報告，捷運仍保持正常營運。社群X上，有民眾分享地震導致的家中物品損壞照片。

社群X上，有民眾分享地震導致的家中物品損壞照片。（取材自X@Allie Goertz） 南加州8月12日下午發生規模4.4地震，多地有明顯震感。當局提醒居民做好餘震準備並保持警覺。（谷歌截圖）

美西時間下午12:46

南加州12日下午12時20分發生規模4.7地震，震央位於南巴沙迪納（South Pasadena）以南約2哩處。南加州多地有明顯震感。

住在南巴沙迪那的陳小姐表示，當時她正在當地餐廳用餐，感受到強烈震動，餐廳內的顧客紛紛驚慌逃出。而蒙特利公園市的姜小姐則以為是施工引起的震動，但隨即發現震感異常強烈。住在羅蘭岡（Rowland Heights）的林小姐也表示感受到強烈震動，近期似乎頻繁發生地震。

地震發生後，洛杉磯警局（LAPD）隨即在社媒平台X上發文表示，洛杉磯地區剛剛經歷了一次強烈地震，提醒市民僅在緊急情況下使用911，並建議大家做好應對餘震的準備。

有鑒於南加州位處地震帶，洛杉磯縣消防局也提醒民眾，應時刻保持防震警覺。消防局建議市民在地震來襲時，立即進行「下蹲、掩護、抓牢」的防護動作，並遠離窗戶、鏡子等危險區域。此外，市民應學會如何關閉水電瓦斯的閥門，並定期與家人進行地震演練，以提高應對能力。

在地震發生後，市民應做好應對餘震的準備，並檢查是否有受傷人員或火災隱患。消防局提醒，不要在地震後立即關閉瓦斯，除非發現漏氣現象，同時避免使用蠟燭或火柴，以免引發火災。市民應打開便攜收音機或車載收音機，隨時了解最新的緊急公告和指示，並保持道路暢通，讓應急車輛能夠及時到達。

洛杉磯縣消防局強調，居民應該準備一個地震應急包，內含毯子、急救箱、滅火器、現金、便攜式收音機以及其他基本生活用品，以應對可能發生的突發情況。更多安全資訊，市民可以訪問洛杉磯縣消防局的網站或關注其社交媒體平台。