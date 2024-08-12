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約40名青少年逞霸洛城街頭 新移民無故遭圍毆

洛杉磯訊
洛杉磯市中心一名新移民遭約40名青少年無故圍毆重傷並搶劫。（abc7電視台）
洛杉磯市中心一名新移民遭約40名青少年無故圍毆重傷並搶劫。（abc7電視台）

洛杉磯市中心2日發生一起暴力襲擊事件，約40名青少年無故圍毆並搶劫一名男子，導致該男子身受重傷，財物損失慘重。

來自吉爾吉斯（Kyrgyzstan）的巴札爾拜（ Shailoobek Bazarbai）表示，他為尋求庇護來到美國，在洛杉磯定居僅一年。事發當天，他駕車行經奧林匹克大道（Olympic Blvd）與霍普街（Hope St）交叉口時，一名青少年突然向他的車投擲瓶子。當巴札爾拜下車查看情況時，立即遭到一群青少年的圍攻。

「他們瘋狂地在我的車頂上跳躍，徹底毀壞了我的車。」巴札爾拜回憶道，「他們從四面八方襲擊我，我倒在地上被包圍，只能摀住頭，任由他們拳打腳踢。」在襲擊過程中，他的錢包和護照也被搶走。所幸，一名路過的女士發現了巴札爾拜，並護送他到安全地點。

巴札爾拜初步估算，他此次的財產損失將近2萬元。他的腿部骨折，需要進行手術，身體多處也有挫傷。然而，涉事青少年團伙仍未被捕。洛杉磯市警局發言人表示，目前尚未抓獲任何嫌犯，案件正在積極調查中。警方呼籲民眾提供線索。

同時，巴札爾拜也在GoFundMe網站上發起募款活動，希望籌集資金以應對高昂的醫療費用。

洛杉磯 庇護 GoFundMe

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