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慈善藝術節Bright Sky 徵集參展作品 即日開啟

記者楊青/鑽石吧即時報導
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）

由Hello Art World主辦、CM Cubed（立方藝術學院）籌劃和運作的《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。本次藝術展的VIP門票和30%銷售所得，將捐助洛杉磯St. Jude Children Hospital，支持兒童疾病科治療和科研。

在今年初第28屆洛杉磯藝博會上，立方藝術學院實驗班策展項目《Art Can Share Love》引起關注。慈善藝術節聯合創辦人林悅熙介紹，《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》由一群熱愛藝術的青少年學生籌劃和運作，理念是「用藝術創造價值，用藝術服務社會」，去年首届慈善藝術節為洛杉磯兒童醫院籌得1萬1021.44元，希望今年有更多人共襄盛舉。

他說，參賽很簡單，用心創作或挑選一件符合要求的舊作，在截稿之前交給主辦單位即可。藝術節只接受手繪作品，題材不限，素描、水彩、水粉、版畫、壓克力、色粉筆、油畫棒、麥克筆均可，作品不小於8 in X 11 in，不大於12 in X 16 in。入選作品由主辦方統一裝裱。參展作品背後需寫上：作品標題、材料、作者姓名、年齡、聯繫電話、電子信箱等信息。

參展作者需為5-18歲；作品需富有創意、材料美感、技法成熟等一項或多項特質；拒絕複製或侵犯他人知識產權的作品；每人最多可送兩件作品，但最多只有一件作品入選；計畫甄選30件作品參展，按年齡分四組甄選，分別為5-7歲；8-10歲；11-14歲；15-18歲。

入選作品將免費編入本活動畫冊，作者將獲贈畫冊一本及藝術節VIP入場券一張。入選作品名單8月26日在世界日報、helloartworld.org、cmcubed.com上公佈。

藝術節報名免費。作品需在8月18日之前，送交Hello Art World，786 Pinefalls Ave.，Diamond Bar/Walnut，CA 91789。收件時間：8月7-11，14-18日，2pm-6pm，或微信聯繫：cm-cubed，短信：626-319 8060 / 626-999 7919。

《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love ...
《第二屆慈善藝術節Bright Sky—-Art Can Share Love 2024》9月15日將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）盛大登場，藝術節從即日起開始徵集參展作品，8月18日截至。（主辦單位提供）

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