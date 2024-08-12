鄭博仁市議員連任競選造勢 上百人站台支持

亞凱迪亞第四區市議員競選人鄭博仁邀請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為一個安全、繁榮和團結的城市。（記者楊青/攝影）

亞凱迪亞 2024年市議員選戰起跑。第四區競選人、現任市議員鄭博仁（Paul Cheng）11日舉行造勢會，上百支持者站台支持，氣勢如虹。

來自亞凱迪亞當地和聖蓋博谷多個城市的支持者、志願者和民選官員，11日下午冒著近百度高溫前往亞凱迪亞，為鄭博仁選競選連任站台。

鄭博仁表示，四年前他競選亞凱迪亞市議員，恰巧新冠疫情剛剛發生，經濟環境低迷；現在四年過後，他非常愉快且充滿信心地的競選連任，因為過去四年，在美國最需要我們的時候，亞凱迪亞人團結回饋社會，社會也感謝華人 社區。他表示，四年來努力為大家做事，但還是有很多事情沒有做完，因此競選連任，希望大家繼續支持。

鄭博仁表示，公共安全、市民社區福利及地方發展，都是他對選民的承諾。此次尋求連任，他的競選口號是「Stronger Together（我們團結起來更強大）」，請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為一個安全、繁榮和團結的城市。

鄭博仁說，亞凱迪亞雖然是比較安全的城市，但還需要繼續進步，亞凱迪亞需要消防局，希望大家支持將消防局留在亞凱迪亞；也希望亞凱迪亞市議會團結一致，不要內耗。居民最需要的是安居樂業，希望有一個團結強大的市議會。他希望選民和他一起努力，爭取打贏11月選戰。

南加州華人地方參政前輩、核桃 市前市長林恩成11日特別跨市來到現場為鄭博仁站台。他表示，十幾年前已經開始支持鄭博仁，這是第三次支持他。他認為，鄭博仁是一個很負責的地方民選官員，尤其在年長者和青少年事務方面，做了很多工作。而且不管是否有人看見，他都竭盡全力為大家做事，值得選民的支持。

多年隱居社區，但林恩成對華人參政一直關注。他表示，聖蓋博谷華人市議員越來越多，比如蒙特利公園市、聖瑪利諾、亞凱迪亞一直到東區的核桃市和鑽石吧等，近年都出現高比例的華人市議員，說明華人對地方公職競選積極性大大提高。林恩成回憶，1995年他當選核桃市議員時，南加州華人公職競選當選人屈指可數，當時組織華裔民選官員協會人還不夠，但現在華裔民選官員協會成員已超過80人，華人參選地方公職已開始走向更加成熟的階段。

亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞前市議員戴守真等，11日下午也到場支持鄭博仁。