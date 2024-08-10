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SoFi體育場戶外音樂會 噪音大投訴多市府叫停

洛杉磯訊
因HARD Summer音樂節引發大量噪音投訴，英格伍市市長巴茨宣布未來禁止在SoFi體育場外舉辦音樂表演，並計畫加強音控管理以減少對周邊社區的影響。（abc7電視台）
因HARD Summer音樂節引發大量噪音投訴，英格伍市市長巴茨宣布未來禁止在SoFi體育場外舉辦音樂表演，並計畫加強音控管理以減少對周邊社區的影響。（abc7電視台）

洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）SoFi體育場外3日至4日舉行的HARD Summer電音節，因噪音問題引發大量投訴；市長巴茨（James Butts）9日宣布，未來將禁止在戶外廣場舉辦音樂表演；但此決定也引發對大型戶外音樂活動的關注。

市長在聲明中指出，經調查發現，主要原因是廣場上的高架舞台。他強調，未來該區域將不再允許設置任何舞台，同時市府需要採用更先進的音控系統，並制定更全面的計畫來管理聲音和低頻影響。為了解決問題，巴茨表示，市政府在周六和周日與音樂節主辦方合作，重點解決某些低音頻率引發的噪音問題。他解釋說，這些低音頻率可能受舞台位置、建築物反射以及風等大氣條件的影響。

據悉，音樂節期間，南灣眾多社區居民投訴巨大噪音和強烈震動，尤以鄰近的艾爾塞岡度（El Segundo）最為明顯。當晚有Nelly Furtado、Disclosure和Camden Cox等知名歌手獻唱，低頻節拍引發居民不滿。儘管音樂節已經落幕，但許多南灣居民對於周末期間的噪音仍感到不滿。巴茨指出，此前在好萊塢公園（Hollywood Park）舉辦的多次戶外音樂會並未引發任何投訴，對於此次音樂節的噪音問題，市政府感到不解。

經過協商，市府與活動主辦方及場地管理者合作，對每個舞台進行了關鍵調整，並制定了加強監控整體聲音和低音水平的計畫。從周六下午起，市府在受影響區域增派音響工程師以便隨時調整。結果顯示，周日最初受影響的地區投訴電話顯著減少，但部分區域仍持續受到低音振動的影響。巴茨強調，市政府已從此次事件中汲取經驗，未來將加強對活動的監控和管理，以減少噪音和振動對社區的影響。

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