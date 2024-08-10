李興華舉辦日本藝術展 捐助公主基金會做公益

李興華集團主席兼總裁李兆佳（David Lee，右三） 和賓客們合影。（記者張宏／攝影）

李興華翡翠金城聯合日本 皇室瑤子公主（Princess Yoko）10日在其聖蓋博 （San Gabriel）店內舉辦日本藝術家展覽開幕活動，展出多名日本藝術家的繪畫、家具和陶藝等藝術品，出售的部分收益將捐給瑤子公主基金會，用於資助和幫助日本災害的救援和救助活動。展覽會11日將對大眾公開。

（影音來源：記者張宏）

在李興華翡翠金城內部寬敞明亮的中央空間擺放著美輪美奐的日本藝術品，包括有以動物為主題的北村和義（Kitamura Kazuyoshi ）九谷焼作品，及宮本雅夫（Miyamoto Masao）的日本彩陶九谷燒。現場還有點彩畫家Mitsunori Makino的繪畫作品、以及Urade Katsuhiko和Yoshimitsu Tanaka製作的日本傳統工藝輪島塗（Wajima-Nuri）的漆器作品。還有Mako&Cotaro的畫作，家具設計師Shigeki Matsuoka製作的椅子多次獲獎，現場展示的長椅由最少部件組成，非常簡約舒適，標價20萬元。

李興華集團主席兼總裁李兆佳(David Lee) 表示，很高興瑤子公主選擇在李興華翡翠金城舉辦日本藝術家的展覽，讓聖蓋博谷的華人 有機會欣賞來自不同領域日本藝術家的作品。藝術品和珠寶一樣都是匠人心血的結晶，是人類追求完美的體現。這些藝術品出售部分收入會用於瑤子基金會，用於幫助日本災害如地震、火災等救助工作。

瑤子是大正天皇的曾孫女、寬仁親王女兒，她表示，她舉辦這次展覽的目的一方面希望更多美國民眾能欣賞和了解日本當代藝術家的作品，這些作品不僅展示日本的傳統手工技藝，也有現代的元素，同時為其基金會募款能幫助到更多的人。

來自日本的樂團Samurai Strings使用日本傳統樂器三味線和太鼓等演奏的樂曲將現場氣氛帶向高潮。現場賓客雲集，網紅主持人烏蘭作為嘉賓出席，她表示，李興華翡翠金城有近60年的歷史，他們除經營手錶珠寶等奢侈品，更重要的是對藝術和文化的投入。這次展出的藝術家作品洋溢著日本的工匠精神，她了解到現場展示的漆器要塗20層漆，完成一幅作品至少需要一到兩年的時間。