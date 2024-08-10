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泛美舞展爾灣登場 陳乃霓舞團旗袍美

記者張宏/爾灣即時報導
來自紐約的陳乃霓舞蹈團開場，展示其精湛舞技。（記者張宏／攝影）
來自紐約的陳乃霓舞蹈團開場，展示其精湛舞技。（記者張宏／攝影）

由泛美舞蹈聯盟（PACDA）主辦的2024年泛美舞蹈聯盟學校展演，日前在爾灣加大（UCI）的Barclay Theatre劇院舉辦，來自紐約的陳乃霓舞蹈團作為開場表演，展示精湛舞技。同時來自全美各地舞團現場展示古典舞、民族舞和現代舞、印度舞等多種舞蹈風格。

陳乃霓舞蹈團由已故的舞蹈家陳乃霓成立於1988年，是美國舞蹈界最受關注、由亞裔女性領導的舞蹈團之一，也曾被「紐約時報」稱讚「有如生生不息的宇宙能量」。其專業舞者今年是第二次參加舞展，這次舞者們帶領泛美暑期名師集訓的學員一起身穿旗袍，通過展示身體的力與美，帶來「雨滴」開場舞。

舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒表示，今年舞展有16個舞蹈節目，舞展的舞者年齡從十幾歲到70歲，他們來自美加各地，包括華盛頓、俄亥俄和加拿大等。尤其今年第二次請來世界級的陳乃霓舞團，他們精彩表演令人印象深刻。作為第三年舞展，參與者水平越來越高，今年還首次有印度裔舞團參加，並代表印度傳統舞蹈，充分展示泛美和多元化。

爾灣市長Farrah N. Khan到場觀看演出，她表示，她很高興看到多元文化的薈萃和交流，尤其是今年邀請印度舞團加入，更是豐富爾灣和南加地區社區文化。她作為巴基斯坦移民，上任以來一直很重視和支持爾灣的多元文化生活。

劇院座無虛席，來自南加不同族裔的觀眾在這裡欣賞雲南孔雀舞、蒙古舞、朝鮮扇子舞和傣族及婆羅門舞蹈。一名華人觀眾表示，在爾灣的文化生活日益豐富，她很願意看到高質量文化表演，藉此擴展視野。

舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒（左一）和爾灣市長Farrah N. Khan...
舞蹈聯盟聯合發起人和執行主任潘琪兒（左一）和爾灣市長Farrah N. Khan（左三）等嘉賓合影。（記者張宏／攝影）
由泛美舞蹈聯盟主辦的2024年泛美舞蹈聯盟學校展演日前在爾灣加大的Barclay...
由泛美舞蹈聯盟主辦的2024年泛美舞蹈聯盟學校展演日前在爾灣加大的Barclay Theatre劇院舉辦。（記者張宏／攝影）
來自全美各地舞團現場展示古典舞、民族舞和現代舞、印度舞等多種舞蹈風格。（記者張宏...
來自全美各地舞團現場展示古典舞、民族舞和現代舞、印度舞等多種舞蹈風格。（記者張宏／攝影）
陳乃霓舞蹈團舞者們帶領泛美暑期名師集訓的學員一起身穿旗袍，通過展示身體的力與美帶...
陳乃霓舞蹈團舞者們帶領泛美暑期名師集訓的學員一起身穿旗袍，通過展示身體的力與美帶來「雨滴」的開場舞。（記者張宏／攝影）
爾灣市長Farrah N. Khan（右二）和導演賈一平夫婦（右一和左二）合影。...
爾灣市長Farrah N. Khan（右二）和導演賈一平夫婦（右一和左二）合影。（記者張宏／攝影）

爾灣加大 印度 南加

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