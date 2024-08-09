北美華人會計師協會換屆 汪光中接任會長

北美華人會計師協會換屆選舉，汪光中接任會長。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人 會計師協會9日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行2025-2026年度會員大會，選出新一屆領導團隊。由現任副會長汪光中接任會長，現任會長張青轉任理事長，現任理事長李崇正轉任監事長。

當天逾70位會員、理監事出席大會，在張青主持下，經由協會法律顧問張仁川律師和三位前會長梁俊鎧、葉俊麟、郭凱琪會計師監票，順利完成改選。大會還選出25位會計師理事和20位非會計師理事。新團隊任期自2025年1月1日起至2026年12月31日止。北美華人會計師協會則將於10月27日(周日)在工業市Pacific Palms Resorts舉行年會暨新舊任會長交接儀式，歡迎僑界人士踴躍參加。

新會長汪光中表示，協會近年來吸引眾多年輕專業人士加入，聲譽日隆。他承諾將不辜負社區期待，發展協會成為僑社重要橋樑。除稅務服務外，加強諮詢等領域服務，並計畫每年舉辦兩次社區演講會，為僑胞提供全面資訊。

卸任會長張青回顧任內成果時指出，協會已立足北美，走出南加州 ，進行多次全國性及北美區域交流。他相信在汪光中的帶領下，協會將更上一層樓。新任監事長李崇正表示，北美華人會計師協會對社區的貢獻有目共睹，作為新任監事長，他將竭盡所能，為協會提供更多顧問服務，提升協會的價值。