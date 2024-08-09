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當街性騷毆打華人少婦 洛城嫌犯被控四罪

洛杉磯訊
受害人Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）
受害人Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）

涉嫌今年7月中旬在洛杉磯優良社區布倫塢（Brentwood）當街襲擊一名華人新手媽媽的嫌犯，8日被控一項重罪和三項輕罪，保釋金5萬元。法庭令其10月1日出庭應訊，如果所有罪名成立，被告將面臨九年加州牢刑。

26歲的Abraham Shily目前被控四項刑事罪，包括一項持致命武器攻擊他人重罪，一項性騷擾毆打輕罪，一項虐待嬰兒輕罪，一項非法監禁輕罪。

本起光天化日之下的性攻擊案發生在今年7月16日。受害人Carmina Lu是一位新手媽媽。案發當天下午4點40分左右，她推著躺在嬰兒車中的女兒在當地蒙塔那大道（Montana Avenue）和南格瑞那格林路（South Gretna Green Way）附近散步。一名男子突然從後面抓住她的臀部，然後將自己的下體貼上來。受害人一邊保護嬰兒，一邊迅速反抗。歹徒惱羞成怒，用右拳打在她的臉上三到四次，造成她頭部、眼部、鼻梁受傷，嘴唇撕裂。Carmina一邊反抗一邊大聲呼救，最終掙脫了歹徒，看到有鄰居們跑來，歹徒倉惶逃跑。

根據Carmina Lu提供的線索，鄰居們查看了自家門前的安全監控，發現在同一時間，一名上身赤裸、下著深色短褲的白人男子在附近奔跑。案發一天半後，警方確認並逮捕了嫌疑人Abraham Shily。

本案將由洛杉磯高等法院審理。洛杉磯警方希望現場目擊者提供更多信息，任何知情者請致電洛市警察局：213-399-0135，或877-LAPD-247，或800-222-TIPS，或www.lacrimestoppers.org。

Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）
Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）
Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）
Carmina Lu臉上的傷痕在案發兩天後清晰可見。（Fox11電視台畫面）
鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11電視台畫面）
鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11電視台畫面）

洛杉磯 性騷擾 加州

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