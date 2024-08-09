上海少年詠春拳參賽國際街舞 洛城傳承杯頒獎禮表演

來自上海的ACS-Kids舞團表演詠春拳參加國際街舞比賽。（主辦方提供）

來自上海的街舞少年們憑詠春拳進軍國際街舞賽事十強，同時在近日舉行的2024第七屆美國傳承杯國際藝術節頒獎盛典暨文藝匯演上開場表演，用詠春拳和街舞展示中華國潮魅力。

ACS-Kids舞團來自上海，他們和來自北京的Triples.S.分別是WOD中國區青少年組的亞軍和總冠軍，他們首次來美參賽，日前在洛杉磯 舉辦的World of Dance（簡稱WOD）總決賽入圍十強，ACS-Kids舞團都是八歲左右的少兒，他們將中國詠春拳和街舞融合，和現場青少年舞者一起角逐。中美街舞文化交流協會創始人孫子然邀請他們參與傳承杯和中美街舞文化交流協會、全美街舞連鎖品牌M.A.D聯合帶來「街舞串燒+Remix詠春」。

在當天頒獎典禮和文藝匯演上，參賽選手在器樂、音樂、舞蹈、戲曲、歌唱以及書畫等多個領域展現才華和創意。 藝術節主席兼總導演鄔索菲表示，傳承杯國際藝術節不僅是一個比賽，是對藝術精神的敬意和文化傳承的贊美。通過藝術節，希望能傳遞藝術力量，激發更多學生對藝術的熱愛與追求，讓藝術文化得以薪火相傳，代代相繼。

活動傑出傳承導師獎獲得者是二胡演奏家項勤，中國國家京劇院著名京胡演奏家張順翔為期頒獎。「非物質文化遺產精工獎 」獲得者分別是加州 中國書畫院院長史浩、台灣中華畫院顧問美國中華藝術學會顧問梁鄭鈞、中國國家高級美術師-美國中國畫學會常務副會長周平珖、上海中國畫院畫師張守成入室弟子王安東。

傳承之光特殊貢獻獎由國家京劇院國家一級演員、荀派名家管波獲得，該獎項用於表彰在文化傳承、知識普及和技藝維護上做出傑出貢獻的個人或團體。

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺和領事柴贇到場，僑領張素久，南加 華聯主席張勇、南加州華人聯合總會會長熊文勝、南加華聯榮譽主席陳慧碧、鹿強等出席並祝賀藝術節獲得圓滿成功。